IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोप
IPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ गई है। हरियाणा में रोहतक के साइबर सेल में तैनात ASI संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है। इसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। ASI संदीप कुमार ने अपने तीन पेज का सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरन एक भ्रष्टाचारी अफसर थे। एएसआई ने यह भी लिखा है कि उन्हें चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी का डर था लेकिन मरने से पहले वह भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश करना चाहते थे।
ASI संदीप कुमार IPS के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रहे थे। 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे अगले ही दिन 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma