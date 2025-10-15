मुरीदके में पुलिस ने TLP प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां, हिंसक झड़प में 5 की मौत

firing on protesters : पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुरीदके शहर में सुरक्षबलों ने कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी। पुलिस और टीएलपी कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों में TLP चीफ मौलाना साद रिजवी भी शामिल है।

टीएलपी ने शुक्रवार को लाहौर से मार्च शुरू किया था, इसे इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक जाना था। उसे रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने गड्ढे खोदवाकर और बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे।

कट्टरपंथी संगठन ने गाजा के लिए विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय ऐसे समय में लिया, जब वहां युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है और गाजा के लोग जश्न मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रैंड ट्रंक (जीटी) रोड पर लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरीदके तक पहुंचने में सफल रहे। पुलिस ने उन्हें वहां रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिशें विफल रहने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए अभियान शुरू किया। यह अभियान करीब पांच घंटे चला और सोमवार तड़के खत्म हुआ। इस दौरान कील लगे डंडों, ईंट, पेट्रोल बम और यहां तक की बंदूकों से लैस प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 48 घायल हो गए। इनमें से 17 को गोली लगी है। एक नागरिक और तीन प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं, जबकि आठ अन्य घायल हुए हैं। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने 40 सरकारी और निजी वाहनों को फूंक दिया। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

