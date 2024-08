केरल में राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय करंट लगने से पादरी की मौत

Kamala Harris will be first choice: 'वॉशिंगटन पोस्ट' ने अपने सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर वॉशिंगटन में यह जानकारी दी है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव होते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लोगों की पहली पसंद होंगी।