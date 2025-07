UP : कांवड़ शिविर में पहुंचीं सांसद इकरा हसन, श्रद्धालुओं को परोसा भोजन

SIT investigation in the case against Mahmudabad: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर (Professor) के खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को हरियाणा एसआईटी (SIT) की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गलत दिशा में जा रही है।