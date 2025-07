india became no 1 in population: दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, और इस वृद्धि में भारत ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक बच्चे पैदा करने वाला देश बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि हर दिन भारत में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से एक छोटा शहर बस सकता है।