What is non vegetarian milk: अमेरिका और भारत बीच कृषि उत्पादों के साथ डेयरी प्रोडक्ट को लेकर डील (India America Trade Deal) अटकी हुई है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता भी टल रहा है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए एक अगस्त की डेडलाइन तय की है। भारत कृषि और डेयरी प्रोडक्ट की डील अमेरिका के साथ करने के पक्ष में नहीं है।