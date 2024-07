राहुल हारने के बाद भी दिखा रहे हैं अहंकार, शाह ने साधा निशाना

Congress statement on the resignation of UPSC chairman : कांग्रेस ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद शनिवार को दावा किया कि ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने व्यवस्था को दूषित किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी बचे क्यों हैं?