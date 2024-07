गडकरी की भाजपा को नसीहत, फिर हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं

Education Minister's statement regarding inclusion of Manusmriti in DU : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को कुलपति ने खारिज कर दिया है और ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया गया। प्रधान ने हैदराबाद में कहा कि जब उन्हें इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की।