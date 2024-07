असल परजीवी भाजपा है, कई क्षेत्रीय दलों को खा गई : रमेश

In Uttar Pradesh the groom committed suicide by hanging himself : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुई एक अजीबोगरीब घटना में दुल्हन विदा कराकर आए एक व्यक्ति ने कुछ ही घंटे के अंदर दूल्हे की वेशभूषा में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।