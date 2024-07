Parliament session: भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया भय और भ्रम की राजनीति करने का आरोप

three new laws : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देशभर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बीच सोमवार को नई दिल्ली में कहा कि अब तीन नए कानूनों (three new laws) के कार्यान्यन के बाद दंड की जगह न्याय होगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। शाह ने यहां नए आपराधिक कानूनों के संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है और यह भारतीय लोकाचार के आधार पर चलेगी।