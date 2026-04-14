Nitish Kumar : नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद किया पोस्ट, बोले- "नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग
बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और शपथ भी ले चुके हैं। इस्तीफे के बाद किए गए एक ट्वीट में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसे क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, खासकर महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएगी और उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
75 वर्षीय जेडीयू प्रमुख, जो अक्सर राजनीतिक पाला बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, ने अपना इस्तीफा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैय्यद अता हुसैन को लोक भवन में सौंपा। इससे उनके 20 साल लंबे कार्यकाल का अंत हो गया।
उनके नेतृत्व में बिहार देश के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ। उनकी पार्टी जेडीयू फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। यह इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के पांच महीने बाद आया है। इसमें जेडीयू का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें