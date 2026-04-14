Nitish Kumar : नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद किया पोस्ट, बोले- "नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग

बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और शपथ भी ले चुके हैं। इस्तीफे के बाद किए गए एक ट्वीट में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसे क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, खासकर महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएगी और उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,… — Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026 75 वर्षीय जेडीयू प्रमुख, जो अक्सर राजनीतिक पाला बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, ने अपना इस्तीफा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैय्यद अता हुसैन को लोक भवन में सौंपा। इससे उनके 20 साल लंबे कार्यकाल का अंत हो गया।