ट्रंप ने क्यों लिया पोप से पंगा? खुद को 'मसीहा' बताने की इनसाइड स्टोरी

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति और 1.4 अरब कैथोलिकों के सर्वोच्च धर्मगुरु आमने-सामने आ जाएं तो क्या होगा? फिलहाल अमेरिका और वेटिकन सिटी के बीच कुछ ऐसा ही 'थियो-पॉलिटिकल' ड्रामा (Theological Conflict) चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच की जुबानी जंग अब कूटनीति से निकलकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है।मामला तब चरम पर पहुंच गया जब ट्रंप ने खुद को 'मसीहा' के रूप में पेश करने वाली एक AI-generated photo साझा की। लेकिन क्या यह सिर्फ ईगो की लड़ाई है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछी है? चलिए समझते हैं।भारतीय वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग— "कभी-कभी तो लगता है कि अपुन ही भगवान है"—सिर्फ सिनेमाई नहीं रहा। ट्रंप की एआई-निर्मित तस्वीर, जहां वे बीमारों को चंगा कर रहे हैं, Messianic Narcissism' (मसीहावादी अहंकार) से ग्रस्त मानसिकता का डिजिटल विस्तार है। यह 'गॉडमैन कल्चर' की याद दिलाता है, जहां भक्त और नागरिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह 'कल्ट' निर्माण की प्रक्रिया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक संस्था (यहां तक कि चर्च) को चुनौती देने का साहस देती है।Pop Culture Relevance: भारतीय संदर्भ में यह 'गॉडमैन कल्चर' की याद दिलाता है, जहां 'Persona Cult' के जरिए एक नेता/धर्मगुरू भक्त और नागरिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।The Psyche: मनोवैज्ञानिक इसे 'Messianic Populism' कहते हैं, जहां नेता खुद को दैवीय शक्ति के रूप में पेश करता है ताकि उसके राजनीतिक फैसलों को 'ईश्वरीय इच्छा' मान लिया जाए।वेटिकन और व्हाइट हाउस का यह तनाव अमेरिकी इतिहास के एक दिलचस्प विरोधाभास को उजागर करता है। साल 1960 में जब जॉन एफ. कैनेडी अमेरिका के पहले कैथोलिक राष्ट्रपति बनने की दौड़ में थे, तब उन्हें लगातार यह सफाई देनी पड़ती थी कि वे वेटिकन के 'कठपुतली' नहीं बनेंगे। कैनेडी चर्च से दूरी बनाकर अपनी लोकतांत्रिक स्वायत्तता साबित करना चाहते थे।65 साल बाद, स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कैथोलिक नहीं हैं, 'Messianic Politics' (मसीहावादी राजनीति) में विश्वास रखते हुए राजनीतिक लाभ के लिए कैथोलिक प्रतीकों को 'हाईजैक' कर रहे हैं, जबकि इतिहास के पहले अमेरिकी मूल के पोप (लियो 14वें) उन्हें संवैधानिक और मानवीय मर्यादाओं की याद दिला रहे हैं।इस टकराव की वास्तविक शुरुआत तब हुई जब पोप लियो 14वें ने ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान को ‘अमानवीय हिंसा’ करार दिया। वेटिकन का स्टैंड हमेशा शांति का रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे अपनी नीतियों में दखल माना।विवाद ने तूल पकड़ा जब ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस युद्ध को एक ‘ईसाई मिशन’ (Holy Crusade) की तरह पेश किया। जवाब में ट्रंप ने 'Truth Social' पर पोप को "कट्टरपंथी वामपंथियों का साथी" तक कह डाला। उन्होंने यहां तक दावा किया कि लियो केवल इसलिए पोप बने क्योंकि वेटिकन ट्रंप से निपटने के लिए एक अमेरिकी चेहरा चाहता था।विवाद तब और गहरा गया जब ट्रंप ने अपनी पोस्ट के कुछ ही देर बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई AI-generated तस्वीर, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि फोटो में ट्रंप को सफेद और लाल चोगे में किसी मसीहा की तरह एक बीमार मरीज को ठीक करते हुए दिखाया गया है।बैकग्राउंड में अमेरिकी झंडा, लड़ाकू विमान और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे सिम्बल्स हैं। यह तस्वीर सीधे तौर पर ईसा मसीह द्वारा बीमारों को चंगा करने वाली मशहूर पेंटिंग्स की नकल है। यह पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी खुद को पोप के लिबास में और ताज पहने हुए 'किंग' के रूप में पेश कर चुके हैं। यह उनकी 'Strongman Image' ब्रांडिंग का हिस्सा है, जो उनके मागा समर्थकों (MAGA supporters) को काफी पसंद आती है।आमतौर पर वेटिकन विवादों से बचता है, लेकिन पोप लियो 14वें ने इस बार "Front foot" पर खेलने का फैसला किया। अल्जीरिया की यात्रा के दौरान उन्होंने बेबाकी से कहा: “मुझे ट्रंप प्रशासन का कोई डर नहीं है। मैं यहां गॉस्पेल का संदेश देने आया हूं और वही करूंगा। यह विडंबना ही है कि उस (ट्रंप की) साइट का नाम 'सत्य' रखा गया है।” पोप ने स्पष्ट किया कि युद्ध के खिलाफ बोलना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, राजनीति नहीं।पोप लियो 14वें का विरोध सिर्फ मानवीय आधार पर नहीं है। जब ट्रंप प्रशासन ईरान अभियान को 'ईसाई मिशन' का जामा पहनाता है, तो वे सीधे वेटिकन के नैतिक अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं। पोप का "Truth Social" पर तंज कसना यह दिखाता है कि अब वेटिकन 'Soft Power' के बजाय सीधे मुकाबले के लिए तैयार है।यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। ट्रंप 'Religion-based Populism' के जरिए अपने कोर 'MAGA' वोट बैंक को यह संदेश दे रहे हैं कि वे धर्म के असली रक्षक हैं। यह रुझान इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब राजनीति धर्म का चोला ओढ़ लेती है, तो तर्क और अंतरराष्ट्रीय कानून पीछे छूट जाते हैं। यह स्थिति न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों के लिए भी एक 'वेकअप कॉल' है, जहां हम अक्सर राजनीति और आस्था का घालमेल देखते आए हैं।फिलहाल पोप लियो 14वें अफ्रीका में शांति का संदेश दे रहे हैं, जबकि ट्रंप अपनी 'मसीहा' छवि को सोशल मीडिया पर और आक्रामक रूप दे रहे हैं। सवाल वही है—क्या लोकतंत्र में कोई राजनेता खुद को भगवान का दर्जा दे सकता है? अमेरिकी कैथोलिक समुदाय और वैश्विक राजनीति के लिए यह एक बड़ी नैतिक परीक्षा की घड़ी है।