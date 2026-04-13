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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (08:18 IST)

ईरान युद्ध पर आलोचना के बाद ट्रंप का पोप लियो पर तीखा हमला, बताया ‘बेहद कमजोर’

Trump Slams Pope Leo as ‘Very Weak’
ईरान युद्ध पर आलोचना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो पर पलटवार करते हुए उन्हें बेहद कमजोर बताया है। ट्रंप ने कहा कि पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और विदेश नीति के लिहाज से बेहद कमजोर हैं। ALSO READ: Top News : हार्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी, कच्चा तेल 100 डॉलर पार; आशा भोसले को अंतिम विदाई आज

ट्रंप ने कहा कि पोप ट्रंप प्रशासन के डर की बात तो करते हैं, लेकिन कोविड के दौरान कैथोलिक चर्च और अन्य सभी ईसाई संगठनों के उस डर का जिक्र तक नहीं करते, जब चर्च में प्रार्थना सभाएं आयोजित करने पर, यहां तक कि बाहर जाकर दस-बीस फीट की दूरी बनाए रखने पर भी, पादरियों, मंत्रियों और अन्य सभी को गिरफ्तार किया जा रहा था।
 

पोप पर क्यों भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ईरान के पास परमाणु हथियार होने को जायज समझे। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो यह सोचे कि अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला पर हमला करना बेहद बुरा है, एक ऐसा देश जो भारी मात्रा में ड्रग्स अमेरिका भेज रहा था और इससे भी बुरा, अपने कैदियों, जिनमें हत्यारे, ड्रग डीलर और कातिल शामिल थे, को हमारे देश में भेज रहा था।
 
उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया था - अपराध दर को रिकॉर्ड निचले स्तर पर लाना और इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बाजार बनाना।
 

लियो को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि, उनका आना एक चौंकाने वाला आश्चर्य था। पोप बनने के लिए उनका नाम किसी सूची में नहीं था। चर्च ने उन्हें केवल इसलिए पोप बनाया क्योंकि वे एक अमेरिकी थे। उन्हें लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता, तो लियो वेटिकन में नहीं होते।
 
ट्रंप ने कहा, लियो को पोप के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद करना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि एक राजनेता बनने पर। इससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कैथोलिक चर्च को भी नुकसान हो रहा है!
 

ट्रंप को लुई पसंद है

ट्रंप ने कहा, मुझे उनका भाई लुई उनसे कहीं ज्यादा पसंद है। लुई पूरी तरह से MAGA का समर्थक है। वह इस बात को समझता है, जबकि लियो नहीं!
edited by : Nrapendra Gupta 
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