जिम्मी मगिलिगन स्मृति सस्टेनेबल डेवलपमेंट सप्ताह का आयोजन

15 अप्रैल 2026 से जिम्मी और जनक मगिलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा "जिम्मी मगिलिगन स्मृति सस्टेनेबल डेवलपमेंट सप्ताह" का शुभारंभ होने जा रहा है। सात दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत उनके निवास स्थान 'गिरिदर्शन' (ग्राम सनावदिया) में आयोजित 'सोलर कुकिंग फूड फेस्टिवल' से होगी। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सप्ताह का समापन एक प्रार्थना सभा के साथ किया जाएगा।

जिम्मी मगिलिगन: एक समर्पित जीवन

पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन के पति और 'ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' (OBE) से सम्मानित स्वर्गीय श्री जिम्मी मगिलिगन की यह 15वीं पुण्यतिथि है। मूलतः उत्तरी आयरलैंड के निवासी और एक कुशल ब्रिटिश प्रोफेशनल होने के बावजूद, जिम्मी जी बहाई विश्व केंद्र के आह्वान पर अपना सब कुछ त्यागकर 'बहाई पायनियर' के रूप में भारत आ गए थे।

उन्होंने वर्ष 1988 से 2011 तक इंदौर स्थित 'बरली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन' के मैनेजर के रूप में सेवाएं दीं। अपनी पत्नी जनक दीदी के साथ मिलकर उन्होंने 25 वर्षों तक लगभग 500 गाँवों की 6,000 गरीब और निरक्षर आदिवासी बालिकाओं को प्रशिक्षित किया, जो आज आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं।

सौर ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान

अग्रणी कार्य: 1998 में उन्होंने मध्य भारत का सबसे बड़ा सोलर किचन स्थापित किया, जिससे प्रति माह 9 गैस सिलेंडर और साल में 300 दिन जलाऊ लकड़ी की बचत होती है।

समाज सेवा: उन्होंने झाबुआ, धार के स्कूल हॉस्टलों और इंदौर के श्रद्धानंद अनाथालय में नि:शुल्क सेवाओं के माध्यम से बड़े सोलर किचन स्थापित किए।

सम्मान: भारत में समाज सेवा और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर' से नवाजा था।

प्रकाश का उपहार: सनावदिया गाँव में उन्होंने एक 'सोलर व विंड पावर स्टेशन' स्थापित किया, जो दिसंबर 2010 से आज तक गाँव के 50 आदिवासी परिवारों को नि:शुल्क स्ट्रीट लाइट प्रदान कर रहा है।

विरासत को आगे बढ़ातीं जनक दीदी

21 अप्रैल 2011 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में जिम्मी जी के निधन के बाद, डॉ. जनक पलटा मगिलिगन ने उनके कार्यों को समर्पित 'जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' की स्थापना की। बिना किसी बाहरी आर्थिक सहयोग के, उन्होंने अब तक 1,86,645 से अधिक लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण, रसायन मुक्त खेती और कचरा मुक्त जीवन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया है।

सप्ताह भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा (15-21 अप्रैल, 2026)

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और 'सस्टेनेबल लिविंग' के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

15 अप्रैल: सामूहिक सोलर कुकिंग फूड फेस्टिवल (स्थान: गिरिदर्शन, सनावदिया)

16 अप्रैल: अक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट, इंदौर

17 अप्रैल: श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर

18 अप्रैल: रहेजा सोलर फूड परिसर, पालदा

19 अप्रैल: लाइफ केयर हॉस्पिटल, इंदौर

20 अप्रैल: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग)

21 अप्रैल: सर्वधर्म प्रार्थना सभा (स्थान: गिरिदर्शन, सनावदिया)

विशेष अतिथि:

इस कार्यक्रम में गुजरात के विश्वविख्यात सोलर इंजीनियर दीपक गढ़िया और महाराष्ट्र के सोलर इंजीनियर डॉ. अजय चांडक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।

प्रेषक:

समीर शर्मा,

सचिव, जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट