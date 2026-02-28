शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर प्राकृतिक रंगों के प्रशिक्षण सप्ताह का रंगारंग समापन

जनक पलटा मगिलिगन
जनक पलटा मगिलिगन होली कार्यशाला सप्ताह का जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर प्राकृतिक रंगों के प्रशिक्षण सप्ताह के अंतिम दिवस के रंगारंग समापन की शुरुआत गुजराती आर्ट्स द्वारा सरस्वती वन्दना और और लॉ कॉलेज एवं जनक दीदी द्वारा सारी पृथ्वी पर एकता के लिए बहाई प्रार्थना से हुई। अरुणाभ ऑटिज्म स्कूल के छात्र ने प्रह्लाद एवं होलिका की पौराणिक कथा सुनाई।
 
जनक दीदी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिजियाना न्यूज इंदौर के एडिटर इन चीफ और गुजराती कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. प्रतीक श्रीवास्तव, उनके कालेज के छात्रों व प्रोफेसरों और अरुणाभ संस्था के आटिज्म स्कूल के विशेष छात्रों सहित सभी का स्वागत किया। 
 
होली के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रशिक्षण शुरू करने से पहले जनक पलटा मगिलिगन ने कहा: 'मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को मानव जन्म देने के को समर्पित है, और हमें सभी प्राणियो का संरक्षण करने को भेजा है, जीवन के जो भी अवसर है, त्योहार है उन्हें प्रकृति सम्मान और संरक्षण करते हुए परम् आनंद लेना चाहिए। इसीलिए पिछले 15 साल से सनावादिया गांव की निवासी हुई तभी से होली से पहले प्राकृतिक रंगों का सप्ताह भर प्रशिक्षण देती हूं ताकि सभी सुंदर, स्वस्थ और आनंदित होली खेल सके। इस सप्ताह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सोशल साइंस और पत्रकारिता और संचार विभाग, एक्रोपोलिस के रोटरेक्ट, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुजराती लॉ और आर्ट्स कॉलेज, आईएटीवी स्कूल, अरुणाभ संस्था से ऑटिज्म के विशेष छात्रों और सनावादिया के हर उम्र के लोगों ने बड़े उत्साह से होली के प्राकृतिक रंग बनाना सीखा, मुझे ख़ुशी है भारत और विश्व का कल्याण यह बच्चे ही करेंगे।'
 
तत्पश्चात, जनक दीदी ने सभी छात्रों से ही टेसू के फूलों की पत्तियों को साफ कराके उन्हें एक बर्तन में रखवा दिया। जैसे ही उन्होंने उसमें गर्म पानी डाला तुरंत पानी नारंगी रंग का हो गया। इसी प्रकार पोई से श्याम रंग तैयार किया। सभी छात्र आश्चर्य से देखते रहे। बोगनवेलिया, संतरा और मौसंबी के सूखे फूलों और छिलकों से संतरी और अंबाडी, से सूखा गुलाल तैयार करना सीखा। 
होली कार्यशाला सप्ताह का समापन
दीदी ने सभी को परिजात के केसर और सिंदूर से तिलक किया। उन्होंने पलाश एवं बोगनवेलिया के फूलों, पोई के फलों और चुकंदर से सूखे एवं गीले रंग बनाकर छात्रों को दिखाया कि आसानी से आस-पास में मिलने वाले फलों और फूलों से बना सकते हैं।

यह रंग न सिर्फ प्राकृतिक हैं, बल्कि बनाने में सरल और आकर्षक भी हैं। सभी ने जाना की रसायन वाले रंग स्वास्थ्य और प्रकृति, दोनों ही के लिए हानिकारक हैं। ये रंग ना त्वचा से छूटते हैं ना कपड़ों से और जब निकलते हैं तो पानी भी दूषित होता है और अंततः मिट्टी भी। इसलिए जनक दीदी ने कहा के ऐसी आनंददायक और सुंदर होली खेलें।
 
कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने आभार देते हुए कहा 'होली के लिए प्राकृतिक रंग बनाने का प्रशिक्षण देने वाली, आदिवासी महिलाओं और गांव को जीवन समर्पित किया तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित डॉ जनक पलटा मगिलिगन हम सब की दीदी के प्रति कृतज्ञ है।'

'मैं जनक दीदी से 1985 से जुड़ा हुआ हूं और उनके प्रकृति के प्रति समर्पण से हमेशा गहरा प्रभावित रहा हूं। आज गुजराती कॉलेज और जो भी छात्र यहां जनक दीदी के केंद्र पर आए हैं, मैं उन सभी यह आह्वान करता हूँ कि वे इस मोबाइल की आभासी दुनिया से थोड़ा दूर हों और अपने जीवन को पर्यावरण के प्रति समर्पित करें। दीदी ने हमें सिखाया है कि जिंदगी सिर्फ चीजें अर्जित करने या पाने की होड़ में नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य के साथ प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण जीवन जीने में है। आज यहां आकर जो हमने प्राकृतिक रंग बनाना सीखा है, यह बहुत बड़ी सीख है। हम संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में इन प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करेंगे और इस बार की होली प्रकृति वाले रंगों से ही खेलेंगे।

अगर हम अपना और समाज का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना होगा। मैं चाहता हूं कि हर छात्र अपने जीवन में प्रकृति को सर्वोच्च महत्व दे और हर कदम पर पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचे क्योंकि यही जीवन जीने का असली तरीका है।'

