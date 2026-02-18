बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (15:16 IST)

पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन ने बेलपत्र के 78 पौधे लगा कर मनाया अपना 78वां जन्मदिन

अपने 78वें जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन
जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने समाजसेवी एवं पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणास्रोत जनक पलटा मगिलिगन दीदी का 78वां जन्मदिन 16 फरवरी, 2026 सोमवार उनकी भावना अनुरूप, विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। दीदी के साथ जुड़े हुए उनके शुभचिंतको और प्रकृति प्रेमीजनों ने बेलपत्र के 78 पौधे लगाकर प्रेरणादायी रूप से मनाया। 
 
पिछले 40 वर्षों से वह जन्मदिन पर पेड़ लगाती आ रही है और फिर ईश्वर की कृपा और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए वह अपनी उम्र के बराबर उतने पेड़ लगाती आ रही है। माता-पिता के आशीर्वाद से चंडीगढ़ में सम्मानित पद, वेतन और परिवार छोड़ कर आदिवासी महिलाओं के लिए 6 एकड़ ख़ाली ज़मीन पर प्रशिक्ष्ण संस्था शुरू, स्थापित करने के लिए सेवा को समर्पित बहाई पायनियर के नाते इंदौर आई और जन्मदिन पर पौधे लगाने शुरू किए। 
 
उत्तरी आयरलैंड के भारत में सेवा देने आए बहाई सेवक, जिम्मी मगिलिगन, जीवनसाथी के साथ उस परिसर को ग्रीन कैंपस बनाते हुए जन्मदिन पर पौधे लगाने की लगन लग गई। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके पति ने सनावादिया में एक सस्टेनेबल घर बनाया और एक कार हादसे से उनका निधन हो गया और दीदी 2011 से सनावादिया गांव की निवासी होने के नाते अपनी विनम्र, कृतज्ञता स्वरूप जन्मदिन पर अपने घर के पीछे सूखी दूतानी पहाड़ी पर मिलकर पेड़ लगाने शुरू किए। 
 
सौभाग्यपूर्ण, इंदौर के वन विभाग और इंदौर के ग्रीन हीरो अम्बरीश केला के सहयोग से इस बार उनके 78वें जन्मदिन पर, हर उम्र के पर्यावरण प्रेमियों ने बेलपत्र के 78 पौधों का रोपण किया।  
अपने 78वें जन्मदिन पर पौधारोपण कार्यक्रम में जनक पलटा मगिलिगन

 
16 फरवरी, 2026 को प्रातः 9 बजे, प्राकृतिक वातावरण में जनक दीदी के साथ उनके जन्मदिन पर उनकी आयु के अनुरूप पौधारोपण कार्यक्रम की पवित्र शुरुआत ख्यात  ह्र्दय विशेषज्ञ और पर्यावरणप्रेमी डॉ. भरत रावत के शंखनाद से हुई, बाद जनक दीदी, ललिता शर्मा, आर्यमा सान्याल, अजय टिपानिया और संगीतगुरु गौतम काले की प्रार्थनाओ से हुई। 
 
इंदौर जिले के वन अधिकारी लाल सुधाकर इंदौर, इंदौर की फारेस्ट रेंजर श्रीमती संगीता ठाकुर, पूर्व एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीमती आर्यमा सान्याल, डॉ. भरत रावत, फाउंडेशन के दोनों ट्रस्टी वीरेंद्र गोयल व श्रीमती अनुराधा दुबे, जयपुर से आये चार्टेड अकाउंटेंट एल.एस. खंडेलवाल, जबलपुर से पूजा अहिरवार, महू से पर्यावरणप्रेमी देववासुदेवन और श्रीदेवी, इंदौर से डॉ. दिलीप वाघेला, सचिन, राजेंद्र ओचानी, सनावादिया के सम्मानीय नेता रवि रावलिया और उपसरपंच प्रकाश रावलिया, इन्द्र भंडारी, मास्टरजी रूपनारायण पटेल, महेंद्र धाकड़, बालक रुद्रांश भंडारी, भारत भंडारी बहाई समुदाय से ललिता हातिम अनंत, प्रिया सुमित शर्मा, सोलर विशेषज्ञ सुष्मिता भट्टाचार्यजी और कुल 86 लोगों ने पौधरोपण किया और 100 लोग शामिल हुए।
 
इस कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को और अधिक सशक्त बनाया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष यही पौधरोपण किया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरक परंपरा बन चुकी है। इसमें दीदी के प्रकृति प्रेमी युवा स्वयंसेवक शैलेन्द्र सिंह यादव, प्रद्युम्न गुर्जर, विनोद यादव, तुहीना एवं तनवी झा ,पुष्पा जैन उनकी बेटिया  चेरी और पूना से आई शिखा और समस्त इंदौर भंडारी परिवार ने अपने फार्म पर आयोजित स्वल्पाहार और सभी के स्वागत, अम्बरीश केला द्वारा भेजे गए पानी और पौधारोपण की तैयारी और बाद में ध्यान रखने में सहयोग से सफल सम्पन्न हुआ। 
 
उपस्थित अतिथियों ने इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अवसर नहीं, बल्कि सतत सामाजिक जिम्मेदारी है। जनक दीदी  ने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति की सेवा ही सच्ची मानव सेवा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित धरोहर छोड़ना हम सभी का कर्तव्य है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा हरित क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित करना रहा। उपस्थित सभी लोगों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। 
 
रिपोर्ट- समीर शर्मा (सचिव जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सनावदिया)

Edited BY: Raajshri Kasliwal
