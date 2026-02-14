शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Janak Didi 78th birthday will be celebrated by planting 78 Belpatra saplings on Dutani Hill
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (17:07 IST)

जनक दीदी का 78वां जन्मदिन दूतनी पहाड़ी पर बेलपत्र के 78 पौधे लगा कर मनाया जाएगा

जनक दीदी के जन्मदिन पर पौधारोपण कार्यक्रम
प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा जनक पलटा मगिलिगन दीदी के 78वां जन्मदिन 16 फरवरी, 2026 सोमवार को विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 
 
पिछले कई वर्षों से जन्मदिन पर ईश्वर और प्रकृति को अपने सार्थक व उद्देश्यपूर्ण और फलदायी जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए वह अपनी उम्र के बराबर उतने पेड़ लगाती आ रही है। 
 
पौधारोपण कार्यक्रम: इस बार भी 16 फरवरी, 2026, सोमवार को उनके 78वें जन्मदिन मनाने के लिए सनावदिया में उनके निवास 'गिरिदर्शन' के पीछे स्थित दूतनी पहाड़ी पर जनक दीदी सुबह ठीक 9:00 बजे ईशवंदना से शुरू करेंगी, जनक दीदी के साथ इंदौर संभाग के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) पी.एन. मिश्रा, डीएफओ लाल सुधाकर, इंदौर की रेंजर श्रीमती संगीता, इंदौर की ग्रीन आर्मी के संस्थापक, ग्रीन हीरो अम्बरीश केला, पूर्व एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीमती अर्यमा सान्याल और सभी उपस्थित स्नेहीजनों के साथ बेलपत्र के 78 पौधे रोपेंगे।

पौधारोपण 16 फरवरी, 2026 सोमवार को गांव सनावदिया की दूतनी पहाड़ी पर सुबह 9 बजे से होगा। इस अवसर पर समीर शर्मा, सचिव (9755012734) वीरेंदर गोयल (ट्रस्टी), श्रीमती अनुराधा दुबे (ट्रस्टी), आदि सभी जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सनावदिया पर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 
 
जनक दीदी का कहना है कि मेरे पति स्वर्गीय जिम्मी मगिलिगन और मैं बहाई पायनियर होने के नाते मां देवी अहिल्या की नगरी इंदौर हम दोनों की कर्मभूमि रहा है और इस धरती की ऋणी हूं। वर्ष 2011 से इंदौर के सनावादिया गांव की निवासी होने के नाते यह विनम्र कृतज्ञता है। सभी प्रकृति प्रेमीजन इस पुनीत कार्य में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित है। 
 
पौधारोपण स्थल तक पहुंच मार्ग: सनावदिया वाले मल्हार कोल्ड स्टोरेज रोड पर सीधा 400 से 500 मीटर आगे बढ़ें। वहां से बाएं हाथ पर भंडारी कृषि फार्म की तरफ मुड़ना है। भंडारी कृषि फार्म के पास मानवता क्लीनिक के बाहर वाहन पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। 
 
स्वल्पाहार: पौधारोपण कार्यक्रम के उपरांत, सभी आमंत्रित लोगों के लिए भंडारी फार्म पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई हैं।
 
Edited BY: Raajshri Kasliwal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, Air India ने कैंसल किया PM मोदी का टिकट

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

दिल्ली है या गैस चैंबर? सीएम योगी ने प्रदूषण पर कसा तंज, यूपी के पर्यावरण को बताया मिसाल

दिल्ली है या गैस चैंबर? सीएम योगी ने प्रदूषण पर कसा तंज, यूपी के पर्यावरण को बताया मिसालCM Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की जहरीली हवा पर तीखा प्रहार करते हुए उसे 'गैस चैंबर' करार दिया है। गोरखपुर के जंगल कौड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जहां एक तरफ दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है

भारत करेगा आतंकवाद का जड़ से खात्मा, पुलवामा बरसी पर अमित शाह ने भरी हुंकार

भारत करेगा आतंकवाद का जड़ से खात्मा, पुलवामा बरसी पर अमित शाह ने भरी हुंकारAmit Shah's statement on Pulwama anniversary : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री शाह ने वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए कहा‍ कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षाबलों व सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया।

बुरहानपुर में होगी एग्रीकल्चर बेस्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, CM डॉ. मोहन यादव का एलान

बुरहानपुर में होगी एग्रीकल्चर बेस्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, CM डॉ. मोहन यादव का एलानमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹696.37 करोड़ लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर जिले के समग्र विकास को नई गति दी। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य विभागों की दो साल की उपलब्धियों और भावी विकास योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर स्टाल्स का अवलोकन भी किया।

जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पारंपरिक फसलों की नई किस्मों पर प्रशिक्षण, किसानों को दिए संरक्षण प्रमाण पत्र

जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पारंपरिक फसलों की नई किस्मों पर प्रशिक्षण, किसानों को दिए संरक्षण प्रमाण पत्रजबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग विभाग द्वारा “पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा रहे, जबकि अध्यक्षता संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जी.के. कटु ने की। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय जबलपुर के अधिष्ठाता डॉ. जयंत भट्ट और संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. टी.आर. शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर देशी धान की विभिन्न पारंपरिक किस्में उगाने वाले किसानों को कुलपति ने रोली-तिलक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया तथा पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए।

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरल

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरलDelhi University Clash case : दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजीसी के समर्थन में हो रहा छात्र प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। कैंपस में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। यूजीसी कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी और धक्कामुक्की का मामला सामने आया है। सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम और जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। दुष्कर्म की धमकी दी गई। बाद में युवती ने अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने का रुख किया।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com