जनक दीदी का 78वां जन्मदिन दूतनी पहाड़ी पर बेलपत्र के 78 पौधे लगा कर मनाया जाएगा

प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा जनक पलटा मगिलिगन दीदी के 78वां जन्मदिन 16 फरवरी, 2026 सोमवार को विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

पिछले कई वर्षों से जन्मदिन पर ईश्वर और प्रकृति को अपने सार्थक व उद्देश्यपूर्ण और फलदायी जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए वह अपनी उम्र के बराबर उतने पेड़ लगाती आ रही है।

पौधारोपण कार्यक्रम: इस बार भी 16 फरवरी, 2026, सोमवार को उनके 78वें जन्मदिन मनाने के लिए सनावदिया में उनके निवास 'गिरिदर्शन' के पीछे स्थित दूतनी पहाड़ी पर जनक दीदी सुबह ठीक 9:00 बजे ईशवंदना से शुरू करेंगी, जनक दीदी के साथ इंदौर संभाग के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) पी.एन. मिश्रा, डीएफओ लाल सुधाकर, इंदौर की रेंजर श्रीमती संगीता, इंदौर की ग्रीन आर्मी के संस्थापक, ग्रीन हीरो अम्बरीश केला, पूर्व एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीमती अर्यमा सान्याल और सभी उपस्थित स्नेहीजनों के साथ बेलपत्र के 78 पौधे रोपेंगे।





पौधारोपण 16 फरवरी, 2026 सोमवार को गांव सनावदिया की दूतनी पहाड़ी पर सुबह 9 बजे से होगा। इस अवसर पर समीर शर्मा, सचिव (9755012734) वीरेंदर गोयल (ट्रस्टी), श्रीमती अनुराधा दुबे (ट्रस्टी), आदि सभी जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सनावदिया पर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

जनक दीदी का कहना है कि मेरे पति स्वर्गीय जिम्मी मगिलिगन और मैं बहाई पायनियर होने के नाते मां देवी अहिल्या की नगरी इंदौर हम दोनों की कर्मभूमि रहा है और इस धरती की ऋणी हूं। वर्ष 2011 से इंदौर के सनावादिया गांव की निवासी होने के नाते यह विनम्र कृतज्ञता है। सभी प्रकृति प्रेमीजन इस पुनीत कार्य में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित है।

पौधारोपण स्थल तक पहुंच मार्ग: सनावदिया वाले मल्हार कोल्ड स्टोरेज रोड पर सीधा 400 से 500 मीटर आगे बढ़ें। वहां से बाएं हाथ पर भंडारी कृषि फार्म की तरफ मुड़ना है। भंडारी कृषि फार्म के पास मानवता क्लीनिक के बाहर वाहन पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

स्वल्पाहार: पौधारोपण कार्यक्रम के उपरांत, सभी आमंत्रित लोगों के लिए भंडारी फार्म पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई हैं।

