गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Students and professors at the Jimmy McGilligan Center learned to make organic Holi colors
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (17:05 IST)

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर छात्रों और प्रोफेसरों ने होली के जैविक रंग बनाने सीखे

जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
25 फरवरी 2026 को इंदौर के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (PIMR) के एनवायरनमेंटल क्लब के 54 छात्र, प्रो. मधुलिका चौधरी और 2 फ़ेकल्टी के साथ शैक्षणिक भ्रमण हेतु सनावादिया गांव स्थित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए। सेंटर की संस्थापिका, विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण संरक्षक पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन के साथ विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया। 
 
इसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों को होली 2026 मनाने की तैयारी, प्राकृतिक फूलों-फलों से बहुत सरलता से, सूखे और तरल तुरंत ऑर्गेनिक रंग बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया, जिससे पर्यावरण के अनुकूल एवं रसायन मुक्त त्योहार मना कर ख़ुशी से स्वस्थ और सुरक्षित होली मना सकेंगे।
 
डॉ. मगिलिगन ने बहुत ही प्यार और सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समझाया, जिससे प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता मिली कि पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक रंग पलाश (टेसू) चुकन्दर, पोई एवं बोगनवेलिया पारिजात के फूलों और सिन्दूर से अपने घर में ही आसानी बनाए जा सकते हैं। 
 
प्रतिभागी भी रंग बनाने की बहुत ही आसान प्रक्रिया वाली विधि सीख सशक्त और बहुत ही खुश हो गये। विद्यार्थियों को इस अवसर पर जनक दीदी से संवाद का भी अवसर मिला। जनक दीदी ने विशेष रूप से होली और रंगपंचमी के त्योहारों में जैविक रंगों के उपयोग के पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर प्रकाश डाला। 
 
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए सुरक्षित, विषरहित, जैव-अवक्रमणीय और तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उन्होंने इस पारंपरिक ज्ञान का महत्व भी बताया और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, जैविक खेती, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के व्यावहारिक उपायों को समझा।  
 
सेंटर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साक्षात् देखा, पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों से आत्मनिर्भर जीवन के विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया तथा यह मान कर गए कि   सोलर, पवन, पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली वाली यह महिला है तो सस्टेनेबल लिविंग केवल कल्पना नहीं, प्रमाणित है। 
 
जनक दीदी का मानना है कि जान लेंगे, मान लेंगे और ठान लेंगे तो कर लेंगे। प्रो. मधुलिका ने धन्यवाद देते हुए कहा 'यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा, जिसने उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली के महत्व को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर प्रदान किया।'
 
रिपोर्ट : प्रो. मधुलिका चौधरी (एनवायरनमेंटल क्लब इन्चार्ज) 

Edited BY: Raajshri Kasliwal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com