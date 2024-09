बंगाल में नहीं थम रहीं वारदातें, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, भीड़ ने की आरोपी के घर में तोड़फोड़

Air Marshal Tejinder Singh took over as Vice Chief of the Air Force : एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख (DCAS) का पदभार संभाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था।