श्रावण में जागेश्वर धाम का करें दर्शन: देवदार के जंगलों के बीच बसे 224 प्राचीन शिव मंदिर, क्या बोले सीएम धामी?

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जनपद अल्मोड़ा में देवदार के घने वनों के मध्य स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित अत्यंत रमणीय तीर्थ स्थल है, जो लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है।

जनपद अल्मोड़ा में देवदार के घने वनों के मध्य स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित अत्यंत रमणीय तीर्थ स्थल है, जो लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए विख्यात इसका उल्लेख स्कंद… pic.twitter.com/xd7vSOqX6C — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 6, 2026

जागेश्वर धाम में एक ही स्थान पर 224 मंदिर

8वीं शताब्दी का मृत्युंजय मंदिर

यहां का सबसे प्राचीन मंदिर 8वीं शताब्दी का मृत्युंजय मंदिर है। इसके बाद जागेश्वर, नवदुर्गा, कालिका, प्युष्टिदेवी, बालेश्वर और कुछ छोटे मंदिर बने। इन सभी का निर्माण आरंभिक कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। कत्यूरी राजाओं ने 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच सूर्य, नवग्रह और नीलकंठेश्वर के मंदिरों का निर्माण किया। पांच छोटे मंदिरों का श्रेय गरुड़ ज्ञान चंद के शासनकाल को जाता है, जिन्होंने 1374 से 1419 तक गद्दी संभाली थी।

पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने यहां तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहां दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएंपूरी नहीं होती। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं।