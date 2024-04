हुबली हत्याकांड : आरोपी के पिता ने मांगी माफी, बेटे को कड़ी सजा की मांग

Piece of meat found in Hanuman temple in Ballia : बलिया जिले की पुलिस ने एक मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने के आरोप में 4 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने मौके पर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।