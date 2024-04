Indore : प्रेम त्रिकोण में युवती और उसके दोस्त की हत्‍या, बाद में आरोपी ने की आत्‍महत्‍या

Girl and her friend murdered in love triangle : इंदौर में एक व्यक्ति ने प्रेम त्रिकोण में गुरुवार को 22 वर्षीय युवती और उसके दोस्त की विवाद के बाद गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी से पहले तीनों ने स्वामीनारायण मंदिर में करीब आधे घंटे तक बातचीत की।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश मीणा ने बताया कि खंडवा रोड स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर में हुए विवाद के बाद अभिषेक यादव (26) ने स्नेहलता जाट (22) और उसके दोस्त दीपक जाट (25) को देशी पिस्तौल से गोली मारी।

उन्होंने बताया कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अभिषेक भागकर एक निजी महाविद्यालय के परिसर में पहुंचा और इसी हथियार से आत्महत्या कर ली। डीसीपी ने बताया, पहली नजर में मामला प्रेम त्रिकोण का लग रहा है। वारदात की स्पष्ट वजह पता लगाने के लिए हम विस्तृत जांच कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि दोहरे हत्याकांड का आरोपी अभिषेक सीहोर जिले का रहने वाला था। डीसीपी ने बताया कि हत्याकांड में इस्तेमाल देशी पिस्तौल घटनास्थल से बरामद कर ली गई है। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी से पहले तीनों ने स्वामीनारायण मंदिर में करीब आधे घंटे तक बातचीत की।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आनंद यादव ने बताया कि अभिषेक और स्नेहलता करीब दो साल पहले एक-दूसरे के करीबी सम्पर्क में आए थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच अलगाव हो गया था जिससे अभिषेक क्षुब्ध था। उन्होंने बताया कि स्वामीनारायण मंदिर परिसर में विवाद के दौरान अभिषेक ने सबसे पहले स्नेहलता के दोस्त दीपक को निशाना बनाते हुए दो गोलियां दागीं।

यादव ने बताया, दीपक को गोली लगते ही स्नेहलता उससे लिपट गई। इस पर अभिषेक ने स्नेहलता को भी निशाना बनाते हुए दो और गोलियां दागीं। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के बाद यादव भागा और सड़क के उस पार एक निजी महाविद्यालय के परिसर में घुस गया जहां उसने खुद की कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली मार ली। (भाषा)

