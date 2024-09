हरियाणा विधानसभा चुनाव : उचाना से चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला, जजपा-एएसपी की पहली सूची जारी

CM Mohan Yadav's father merged into the five elements : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव के निधन के बाद विशिष्टजनों के साथ ही आमजन भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने मुख्यमंत्री यादव के निवास पर पहुंच रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख मंत्री, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर पूनमचंद यादव के अंतिम दर्शन किए।