  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राज्य
  4. Deoband-Road-Accident-Kushawali-Pilgrims-Death
Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Last Modified: मेरठ/देवबंद , Saturday, 10 October 2026 (22:44 IST)

देवबंद में दर्दनाक सड़क हादसा, कुशावली के चार श्रद्धालुओं की मौत, 12 घायल

Deoband Road Accident
Written By: हिमा अग्रवाल
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (22:46 IST)
google-news
Deoband Road Accident: मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेकर घर लौट रहे कुशावली गांव के श्रद्धालुओं की यात्रा शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में बदल गई। सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से आए एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई, जबकि 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के घायलों को उपचार के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। धार्मिक यात्रा के लिए गए हुए श्रृद्धालुओं की दुर्घटना की सूचना जेसे ही गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा पसर गया। सभी ग्रामीण मृतक परिवारों को संभालने उनके घर पहुंच गए।

कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी

जानकारी के अनुसार, मेरठ की सरधना विधानसभा क्षेत्र के कुशावली गांव से श्रद्धालुओं का एक जत्था नवरात्रि उत्सव के लिए मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेने सहारनपुर जिला गया था। धार्मिक यात्रा पूरी करने के बाद सभी लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस अपने गांव लौट रहे थे। रात्रि सफर करने के बाद शनिवार सुबह श्रद्धालु देवबंद पहुंचे। चाय पीने के लिए ट्राली में सवार करीब 35 लोग देवबंद में रुके तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें श्रद्धालु उछलकर सड़क पर जा गिरे, 4 लोगों की मौत हुई है, 12 के करीब घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। सात घायलों का आनंद अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक चार श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। इस दुर्घटना में बिल्लू उर्फ रमेश, अमन, सागर और पंकज की मौत हो गई। वहीं, 12 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कुशावली गांव में पसरा मातम

नवरात्रि की तैयारियों और मां की ज्योत लेकर घर लौटने की खुशी के बीच हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। ग्रामीणों को श्रद्धालुओं के सुरक्षित लौटने का इंतजार था, लेकिन चार लोगों की मौत की खबर ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के घरों पर सांत्वना देने वालों का पहुंचना जारी है।

मंत्री बृजेश सिंह मेरठ पहुंचे

देवबंद के विधायक और मंत्री कुंवर बृजेश सिंह मेरठ के आनंद अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने बताया कि वह लखनऊ थे और सीधा मेरठ आए है। इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने भी खेद प्रकट किया है, मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मंत्री अब मृतकों के गांव अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे।

घायलों की सहायता के लिए पहुंचे पूर्व विधायक सोम

दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल से जुड़े रहे नेता मिलन सोम घायलों के इलाज की व्यवस्था में मदद करने के लिए सहारनपुर पहुंचे। वहीं, सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी हादसे पर दुख जताया। जानकारी के मुताबिक, वह पीड़ित परिवारों से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया के दौरान पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद थे। संगीत सोम का कहना है कि वह कुशावली गांव के लोगों के लिए हर संभव मदद करेंगे, घायलों के बेहतरीन इलाज कराया जा रहा है, उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है।
लेखक के बारे में
हिमा अग्रवाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
CJP प्रदर्शन पर इंटरनेशनल हलचल! प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर UN ने जताई चिंता

योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज! कहा- आइए अयोध्या से आजमाते हैं किस्मत, चेलों से क्या लड़ना

योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज! कहा- आइए अयोध्या से आजमाते हैं किस्मत, चेलों से क्या लड़नाyogi adityanath challenges akhilesh yadav: उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें अयोध्या से सीधा चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया है।

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवालमध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के OBC आरक्षण पर दिए फैसले को पूरी तरह सरकार की नाकामी बताया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है, वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कही।

सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामद

सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामदSopore Weapons Cache: एक बड़ी कामयाबी में, सोपोर पुलिस ने बोमाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकाम चेरहार के जंगल इलाके से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि सोपोर पुलिस को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर जंगल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया गया।

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बतायादिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को 'अराजकतावादियों का फ्लॉप शो' करार देते हुए इसे मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया।

'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमलालोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने दावा किया कि वे अपने विरोधियों को अच्छी तरह जानते हैं और मौजूदा सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस कार्रवाई और नेताओं की गिरफ्तारी के बीच राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है।

दिल्ली वालों को राहत! CJP प्रदर्शन के चलते बंद 45 मेट्रो स्टेशन खुले, कनॉट प्लेस भी रविवार को खुलेगा

दिल्ली वालों को राहत! CJP प्रदर्शन के चलते बंद 45 मेट्रो स्टेशन खुले, कनॉट प्लेस भी रविवार को खुलेगाDelhi Metro Reopens: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को अब हटा लिया गया है। सुरक्षा कारणों से लगभग 25 घंटे तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी 45 स्टेशनों को यात्रियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है।

देवबंद में दर्दनाक सड़क हादसा, कुशावली के चार श्रद्धालुओं की मौत, 12 घायल

देवबंद में दर्दनाक सड़क हादसा, कुशावली के चार श्रद्धालुओं की मौत, 12 घायलDeoband Road Accident: मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेकर घर लौट रहे कुशावली गांव के श्रद्धालुओं की यात्रा शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में बदल गई। सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से आए एक कंटेनर ने टक्कर मार दी।

CJP प्रदर्शन पर इंटरनेशनल हलचल! प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर UN ने जताई चिंता

CJP प्रदर्शन पर इंटरनेशनल हलचल! प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर UN ने जताई चिंताUN Human Rights CJP Protest Delhi: राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े पैमाने पर चल रहे प्रदर्शन और पुलिस द्वारा की गई व्यापक धर-पकड़ का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UN Human Rights) ने प्रदर्शनकारियों, नेताओं, पत्रकारों और वकीलों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय अधिकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है।

CEC ज्ञानेश के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन, शिंदे का ऐलान, रविवार को फिर CJP का जंतर-मंतर कूच

CEC ज्ञानेश के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन, शिंदे का ऐलान, रविवार को फिर CJP का जंतर-मंतर कूचAjinkya Shinde Cockroach Janata Party: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लिए जाने के बाद कमान संभाल रहे नए कप्तान अजिंक्य शिंदे ने रविवार को फिर से जंतर-मंतर कूच करने का बड़ा ऐलान किया है।

दिल्ली तक पहुंचा कश्मीर मॉडल, इंटरनेट बंदी से लेकर हिरासत तक

दिल्ली तक पहुंचा कश्मीर मॉडल, इंटरनेट बंदी से लेकर हिरासत तकKashmir Model in Delhi: दिल्ली में प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक, आवाजाही पर प्रतिबंध और सुरक्षाबलों की तैनाती जैसे उपायों को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी ने एक पुरानी बहस को फिर हवा दे दी है। उनका कहना है कि जिस तरह के तौर-तरीके कभी कश्मीर में आम थे, अब वे दिल्ली तक पहुंच गए हैं।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।