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Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: मेरठ , Wednesday, 7 October 2026 (20:31 IST)

सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

Amit Kashyap Murder Case
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (20:40 IST)
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पति की हत्या और फिर उसकी मौत को सर्पदंश बताकर पुलिस को गुमराह करने का मामला आखिरकार अदालत तक पहुंचकर आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 ने बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले अमित कश्यप की हत्या का दोषी उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपी करीब 17 महीने से चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। अदालत अब 16 अक्टूबर को दोनों की सजा सुनायेगी।
 
अमित मर्डर का मामले में सबसे  हैरान करने वाला पहलू यह था कि हत्या के बाद कहानी को ऐसा रूप देने का प्रयास किया गया, जिससे उसकी मौत प्राकृतिक और सर्पदंश से के कारण होना दिखाई दें। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रविता और अमरदीप द्वारा रचित कहानी की परतें खोल दीं।
 

चारपाई पर शव, नीचे सांप... यहीं से गहराया शक

 
12 अप्रैल 2025 में अमित घर में मृत मिला था। उसके शव के पास सांप दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोगों को शुरुआत से ही घटना पर संदेह था। उनका सवाल था कि अगर जहरीले सांप ने अमित को डसा था तो वह चारपाई पर उसके शरीर के नीचे कैसे दबा रहा? सांप के काटने के बाद वह वहां से निकल क्यों नहीं गया? परिस्थितियां सामान्य सर्पदंश की घटना से अलग नजर आ रही थीं।
 
इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और मामला पूरी तरह बदल गया। रिपोर्ट में अमित की मौत सर्पदंश या जहर से नहीं, बल्कि दम घुटने से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के तौर पर शुरू की।
 

साथ काम करते थे अमित और अमरदीप

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर अमित की पत्नी रविता और पड़ोसी अमरदीप के संबंधों पर टिक गई। अमित और अमरदीप  शपड़ोसी होने के साथ अच्छे मित्र थे और साथ ही टाइल्स लगाने का काम करते थे। इसी वजह से अमरदीप का अमित के घर बेरोकटोक आना-जाना था।
 
अभियोजन के मुताबिक, इसी दौरान रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध बन गए। अमित की मां ने भी दोनों को कई बार एक साथ देखने की बात जांच में बताई। अमित की मां बेटे का घर तोड़ना नहघ चाहती थी, वह सब देखकर भी चचप थी। इसी बीच अमित को पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी हुई छो उसने विरोध किया। अमरदीप का घर आना-जाना बंद हो गया। रविता और अमरदीप इस बंदिश को बर्दाश्त नही कर पा रहें थे, जिसके चलते दोनों ने रास्ते से अमित को हटाने की साजिश रच डाली, गला दबाकर हत्या के बाद उसकी मौत को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की।

एक हजार रुपये में लाया गया था सांप

 
पुलिस की विवेचना में उस सपेरे का नाम भी सामने आया, जिस पर कथित तौर पर सांप उपलब्ध कराने का आरोप था। अभियोजन के मुताबिक, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उससे एक हजार रुपये में ऐसा सांप लिया गया जिसमें जहर नही था। सपेरे से पुलिस ने पूछताछ की और बाद में उसे मामले में सरकारी गवाह बनाया। वहीं अमित की हत्या वाली रात में अमरदीप को घर आते हुए उसकी मां ने भी देखा था।
 
यहीं से पुलिस के सामने कथित साजिश की कड़ियां जुड़ती चली गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत में पहुंचा।
 

17 महीने से जेल में हैं दोनों

 
अमित हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने हत्या की साजिश, हत्या और उसके बाद घटना को सर्पदंश का रूप देने के आरोपों से जुड़े साक्ष्य रखे। बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें पूरी कीं। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रविता और अमरदीप को अमित की हत्या का दोषी करार दिया। हालांकि अभी दोनों की सजा तय नहीं हुई है। अदालत 16 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
 

बेटे की मौत के बाद मां की आंखों में आज भी आंसू

 
अमित की मौत का दर्द उसके परिवार के लिए आज भी कम नहीं हुआ है। बेटे को खोने के बाद अब उसकी मां मुनेश की निगाहें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं। दोषसिद्धि के बाद अमित की मां ने कहा कि अदालत के फैसले से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन बेटे की मौत का दर्द आज भी वैसा ही है। उन्होंने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
 
मुनेश का कहना है कि वह अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और जरूरत पड़ी तो ऊपरी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगी। अब इस चर्चित हत्याकांड में अगली तारीख बेहद अहम है। 16 अक्टूबर को अदालत यह तय करेगी कि दोषी करार दिए गए रविता और अमरदीप को किस सजा का सामना करना होगा।
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हिमा अग्रवाल
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