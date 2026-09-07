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Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: बागपत , Monday, 7 September 2026 (10:45 IST)

बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर पिकअप वैन पलटने से 6 श्रद्धालुओं की मौत

baghpat accident
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:52 IST)
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उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर दिन का उजाला होने से पहले भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है जबकि छह लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 12 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालत गंभीर है। ALSO READ: योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, यूपी में नशे के कारोबार पर प्रहार
 
हादसा खेकड़ा थाना क्षेत्र में बड़ागांव कट के पास बीती देर रात्रि करीब 12:30 बजे हुआ। हादसे के समय श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे के डिवाइडर से जा टकराया और इसके बाद पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई और कई श्रद्धालु वाहन के अंदर फंस गए।
 

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस

डायल-112 के जरिए हादसे की सूचना मिलते ही खेकड़ा थाना पुलिस, चार पीआरवी और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। वाहन में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर घायलों को उपचार के लिए सीएचसी खेकड़ा, सीएचसी और जिला अस्पताल बागपत भेजा गया, जहां 14 घायलों की नाजुक हालत के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
 
गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। इनमें 14 गंभीर घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस अजीत चौधरी के अनुसार हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। ALSO READ: चित्रकूट में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों के घावों पर लगाया मरहम, बांटी राहत सामग्री, ढहे मकानों के लिए दिए चेक
 

राजस्थान से बदायूं जा रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि वाहन में सवार श्रद्धालु राजस्थान से जनपद बदायूं की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। दुर्घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू करते हुए रास्ता साफ करवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रभावित हो गया था, पुलिस ने अब आवागमन को सुचारू कराया।
 

हादसे की वजह की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक हादसे का प्रथमदृष्टया कारण वाहन का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराना सामने आया है। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
 

परिजन इस नंबर पर करें संपर्क

बागपत पुलिस ने हादसे में घायल और मृत व्यक्तियों के संबंध में जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। परिजन 9454417383 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हादसे के बाद से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है, जबकि घायलों के परिजन अस्पतालों में पहुंचकर अपनों का हाल जानने में जुटे हैं।
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हिमा अग्रवाल
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