बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर पिकअप वैन पलटने से 6 श्रद्धालुओं की मौत

हादसा खेकड़ा थाना क्षेत्र में बड़ागांव कट के पास बीती देर रात्रि करीब 12:30 बजे हुआ। हादसे के समय श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे के डिवाइडर से जा टकराया और इसके बाद पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई और कई श्रद्धालु वाहन के अंदर फंस गए।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस

डायल-112 के जरिए हादसे की सूचना मिलते ही खेकड़ा थाना पुलिस, चार पीआरवी और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। वाहन में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर घायलों को उपचार के लिए सीएचसी खेकड़ा, सीएचसी और जिला अस्पताल बागपत भेजा गया, जहां 14 घायलों की नाजुक हालत के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

राजस्थान से बदायूं जा रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि वाहन में सवार श्रद्धालु राजस्थान से जनपद बदायूं की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। दुर्घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू करते हुए रास्ता साफ करवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रभावित हो गया था, पुलिस ने अब आवागमन को सुचारू कराया।

हादसे की वजह की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक हादसे का प्रथमदृष्टया कारण वाहन का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराना सामने आया है। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

परिजन इस नंबर पर करें संपर्क

बागपत पुलिस ने हादसे में घायल और मृत व्यक्तियों के संबंध में जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। परिजन 9454417383 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हादसे के बाद से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है, जबकि घायलों के परिजन अस्पतालों में पहुंचकर अपनों का हाल जानने में जुटे हैं।