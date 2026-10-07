लंकाधिपति रावण की आरती, पितृ पक्ष की एकादशी पर प्रयागराज में निकलती है भव्य शोभायात्रा

Ravan Aarti Prayagraj: ​उत्तर प्रदेश की कुंभ नगरी प्रयागराज में सदियों से एक ऐसी अनोखी परंपरा चली आ रही है, जो पूरे देश में मिसाल है। मां सरस्वती के संगम तट और महर्षि भारद्वाज की इस पवित्र नगरी में लंकाधिपति रावण को उनके महाज्ञान और असाधारण विद्वता के कारण बाकायदा पूजा जाता है। ​आयोजन समिति के अध्यक्ष के अनुसार, यह अपने आप में बेहद अद्भुत और अद्वितीय परंपरा है, जिसे देखने के लिए पूरा शहर सपरिवार सड़कों पर उतर आता है।

​आरती और पूजा से होती है दशहरे की शुरुआत

​जहां पूरे देश में विजयादशमी पर रावण के पुतले फूंकने की परंपरा है, वहीं संगमनगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव का आगाज ही लंकाधिपति रावण की पूजा-अर्चना और भव्य शाही सवारी के साथ होता है।

​हर वर्ष पितृ पक्ष की एकादशी तिथि पर महर्षि भारद्वाज आश्रम स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रावण का रूप धारण किए कलाकार की बाकायदा वैदिक विधि-विधान से पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है और उनका बलशाली दशानन के रूप में अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात रावण अपने भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं।

​आधुनिकता के रंग में रंगी सदियों पुरानी परंपरा

​समय के साथ-साथ इस पारंपरिक शोभायात्रा का स्वरूप भी और अधिक भव्य होता गया है।

​भव्य धुन और रोशनी : आकर्षक डीजे, ढोल-नगाड़ों की थाप, मनमोहक म्यूजिक साउंड और सतरंगी लाइटों से सजे बैंड-बाजे इस यात्रा की शान बढ़ाते हैं।

आकर्षक डीजे, ढोल-नगाड़ों की थाप, मनमोहक म्यूजिक साउंड और सतरंगी लाइटों से सजे बैंड-बाजे इस यात्रा की शान बढ़ाते हैं। ​मायावी सेना और कुनबा : रावण के साथ उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी, परिवार के अन्य सदस्य और उनकी मायावी सेना अलग-अलग सुसज्जित रथों और घोड़ों पर सवार होकर चलती है।

रावण के साथ उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी, परिवार के अन्य सदस्य और उनकी मायावी सेना अलग-अलग सुसज्जित रथों और घोड़ों पर सवार होकर चलती है। ​भव्य स्वागत : जब दशानन का यह काफिला प्रयागराज की सड़कों से गुजरता है, तो दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उनके स्वागत में उमड़ पड़ती है। पुष्पवर्षा और विजय धुनों के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो दशानन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर पुनः अपनी लंका लौट रहे हों।​



हाथी की सवारी से रथ तक का सफर

​इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस अनूठी शोभायात्रा में पहले दशानन हाथी पर रखी चांदी की विशालकाय हौदे (अंबारी) पर सवार होकर निकलते थे। हालांकि, बदलते नियमों और सुरक्षा कारणों से हाथी-घोड़ों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद, अब रावण भव्य रथ पर सवार होकर ही नगर भ्रमण करते हैं।

​कटरा में नहीं जलता रावण का पुतला

​प्रयागराज के कटरा इलाके के निवासी महापंडित रावण की विद्वता का इतना आदर करते हैं कि वे स्थानीय स्तर पर रावण के पुतले का दहन नहीं करते। परंपरा के अनुसार, इस शोभायात्रा के बाद रावण के पुतले को ससम्मान दारागंज रामलीला कमेटी को सौंप दिया जाता है, जो विजयादशमी के दिन परंपरा अनुसार पुतला दहन की रस्म पूरी करती है। रावण की इस शाही सवारी के सड़क पर निकलते ही प्रयागराज में आधिकारिक रूप से भव्य दशहरा उत्सव का श्रीगणेश हो जाता है।