  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राज्य
  4. lankadhipati-ravan-aarti-pitru-paksha-ekadashi-prayagraj-shobhayatra
Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (16:20 IST)

लंकाधिपति रावण की आरती, पितृ पक्ष की एकादशी पर प्रयागराज में निकलती है भव्य शोभायात्रा

Ravan Aarti Prayagraj
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (19:23 IST)
google-news
Ravan Aarti Prayagraj: ​उत्तर प्रदेश की कुंभ नगरी प्रयागराज में सदियों से एक ऐसी अनोखी परंपरा चली आ रही है, जो पूरे देश में मिसाल है। मां सरस्वती के संगम तट और महर्षि भारद्वाज की इस पवित्र नगरी में लंकाधिपति रावण को उनके महाज्ञान और असाधारण विद्वता के कारण बाकायदा पूजा जाता है। ​आयोजन समिति के अध्यक्ष के अनुसार, यह अपने आप में बेहद अद्भुत और अद्वितीय परंपरा है, जिसे देखने के लिए पूरा शहर सपरिवार सड़कों पर उतर आता है।

​आरती और पूजा से होती है दशहरे की शुरुआत

​जहां पूरे देश में विजयादशमी पर रावण के पुतले फूंकने की परंपरा है, वहीं संगमनगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव का आगाज ही लंकाधिपति रावण की पूजा-अर्चना और भव्य शाही सवारी के साथ होता है।
 
​हर वर्ष पितृ पक्ष की एकादशी तिथि पर महर्षि भारद्वाज आश्रम स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रावण का रूप धारण किए कलाकार की बाकायदा वैदिक विधि-विधान से पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है और उनका बलशाली दशानन के रूप में अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात रावण अपने भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं।

​आधुनिकता के रंग में रंगी सदियों पुरानी परंपरा

​समय के साथ-साथ इस पारंपरिक शोभायात्रा का स्वरूप भी और अधिक भव्य होता गया है। 
  • ​भव्य धुन और रोशनी : आकर्षक डीजे, ढोल-नगाड़ों की थाप, मनमोहक म्यूजिक साउंड और सतरंगी लाइटों से सजे बैंड-बाजे इस यात्रा की शान बढ़ाते हैं।
  • ​मायावी सेना और कुनबा : रावण के साथ उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी, परिवार के अन्य सदस्य और उनकी मायावी सेना अलग-अलग सुसज्जित रथों और घोड़ों पर सवार होकर चलती है।
  • ​भव्य स्वागत : जब दशानन का यह काफिला प्रयागराज की सड़कों से गुजरता है, तो दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उनके स्वागत में उमड़ पड़ती है। पुष्पवर्षा और विजय धुनों के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो दशानन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर पुनः अपनी लंका लौट रहे हों।​
Ravan Aarti Prayagraj


हाथी की सवारी से रथ तक का सफर

​इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस अनूठी शोभायात्रा में पहले दशानन हाथी पर रखी चांदी की विशालकाय हौदे (अंबारी) पर सवार होकर निकलते थे। हालांकि, बदलते नियमों और सुरक्षा कारणों से हाथी-घोड़ों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद, अब रावण भव्य रथ पर सवार होकर ही नगर भ्रमण करते हैं।

​कटरा में नहीं जलता रावण का पुतला

​प्रयागराज के कटरा इलाके के निवासी महापंडित रावण की विद्वता का इतना आदर करते हैं कि वे स्थानीय स्तर पर रावण के पुतले का दहन नहीं करते। परंपरा के अनुसार, इस शोभायात्रा के बाद रावण के पुतले को ससम्मान दारागंज रामलीला कमेटी को सौंप दिया जाता है, जो विजयादशमी के दिन परंपरा अनुसार पुतला दहन की रस्म पूरी करती है। रावण की इस शाही सवारी के सड़क पर निकलते ही प्रयागराज में आधिकारिक रूप से भव्य दशहरा उत्सव का श्रीगणेश हो जाता है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
चीन का खतरनाक दांव! नए सिल्क रूट से तालिबान से सीधे जुड़ा चीन; क्या वाखान कॉरिडोर से भारत को घेरने की तैयारी है?

2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राज

2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राजरॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें यह पुरस्कार IceCube Neutrino Observatory में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है।

कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमला

कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमलासंसद भवन से निर्वाचन सदन तक इंडिया गठबंधन (INDIA bloc march) के पैदल मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्सहोंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda XR300 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बाइक की बुकिंग Honda BigWing डीलरशिप के जरिए शुरू हो गई है। XR300 Rally में XR300L के मुकाबले कई अहम बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं।

नागिन से खिलवाड़ पड़ा भारी! डसने से दिव्यांग की मौत, वीडियो बनाने के चक्कर में गई जान

नागिन से खिलवाड़ पड़ा भारी! डसने से दिव्यांग की मौत, वीडियो बनाने के चक्कर में गई जानजहरीले जीव-जंतुओं के साथ छेड़छाड़ जानलेवा साबित हो सकती है। ताजा मामला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर बंडा थाना क्षेत्र का है। जहां देवकली गांव में नागिन के डसने से सांप पकड़ने वाले 40 वर्षीय दिव्यांग उमेश गौतम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोगों के घरों या दुकानों में बुलावे पर सांप पकड़ने का काम करता था।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने नौरादेही सेंक्चुरी में छोड़े 2 चीते, कहा चीतों के लिए सबसे बेहतर है मध्यप्रदेश

सीएम डॉ. मोहन यादव ने नौरादेही सेंक्चुरी में छोड़े 2 चीते, कहा चीतों के लिए सबसे बेहतर है मध्यप्रदेशमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर स्थित नौरादेही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 2 चीते छोड़े। उन्होंने यहां आयोजित "वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह" के समापन समारोह में गिद्ध संख्या आंकलन-2026 रिपोर्ट जारी की। इसके अलावा उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में लिखी गई 'वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व' किताब का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीतों की बसाहट के लिए मध्यप्रदेश की धरती अनुकूल है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज भी कसा।

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचत

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचतअगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने Arena शोरूम पर बिकने वाली लगभग सभी कारों के लिए अक्टूबर महीने के प्रमोशनल ऑफर्स जारी किए हैं। कंपनी की ओर से अलग-अलग मॉडल पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं।

राहुल गांधी हिरासत में, कहा- 100 FIR हों तब भी संविधान के लिए लड़ता रहूंगा

राहुल गांधी हिरासत में, कहा- 100 FIR हों तब भी संविधान के लिए लड़ता रहूंगादिल्ली में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तल्ख रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि हर एफआईआर उनके सीने पर एक मेडल की तरह है और वह संविधान की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे।

दिग्विजय सिंह का सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का ऐलान, मोदी सरकार और RSS पर जमकर बरसे

दिग्विजय सिंह का सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का ऐलान, मोदी सरकार और RSS पर जमकर बरसेमध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे है। यात्रा की शुरुआत 20 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल मंदिर से शुरु होकर अयोध्या तक जाएगी। उज्जैन से अयोध्या तक की इस यात्रा में दिग्विजय सिंह हर दिन 15 किलोमीटर चलेंगे। बुधवार को भोपाल को मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने यात्रा को गैर-राजनीतिक बताते हुए इसे सनातन धर्म, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला अभियान बताया है।

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असर

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असरभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की जेब और कर्ज की लागत को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया है। यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेपो रेट बढ़ोतरी है। साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।