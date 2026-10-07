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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Updated :सुल्तानपुर , Wednesday, 7 October 2026 (19:16 IST)

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 टेनिस खिलाड़ियों की मौत

Purvanchal Expressway Road Accident
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (19:16 IST)
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Purvanchal Expressway Road Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार की भोर एक खौफनाक हादसा हो गया। लखनऊ से देवरिया जा रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार आगे चल रहे अज्ञात ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए जा घुसी। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार तीन खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

​लखनऊ में मैच खेलकर लौट रहे थे टेनिस खिलाड़ी

​कार में कुल छह लोग सवार थे। घायल टेनिस खिलाड़ी जयंतो शर्मा के अनुसार, सभी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो लखनऊ में मैच खेलकर वापस देवरिया लौट रहे थे। हादसा भोर के समय हुआ, जब कार सवार अधिकांश लोग नींद में थे।

​घटना का ब्योरा और हताहतों की सूची

​यह हादसा धनपतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 97.500 के पास घटित हुआ। हादसे में नित्या प्रजापति (22 वर्ष), इरफान अंसारी (20 वर्ष) और अनिकेत (24 वर्ष) की मौके पर ही जान चली गई। तीनों देवरिया जिले के निवासी थे। हादसे में आनंद यादव (23 वर्ष, देवरिया), राजू (22 वर्ष, देवरिया) और जयंतो शर्मा (30 वर्ष, बीरभूम, पश्चिम बंगाल) गंभीर रूप से घायल हो गए।

​यूपीडा टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (UPEIDA) के सुरक्षाकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के लिए सभी घायलों को पहले कुमारगंज स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। ​पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और टक्कर मारकर भागे अज्ञात ट्रक की तलाश जारी है।
 
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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