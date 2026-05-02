शनिवार, 2 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Pushkar Singh Dhami grants financial approval for various development works
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , शनिवार, 2 मई 2026 (15:31 IST)

CM धामी ने दी 1252 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, कुंभ समेत विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

Chief Minister Pushkar Singh Dhami grants financial approval for various development works
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1252 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिसमें कुंभ 2027, शिक्षा, पर्यटन, पेयजल, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास कार्य शामिल हैं। कुंभ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार में गंगा कारिडोर, हर की पौड़ी क्षेत्र के विकास, पाइपलाइन और पंपिंग जल आपूर्ति, सड़क सुधार और बिजली लाइन शिफ्टिंग जैसे कार्यों पर विशेष फोकस किया गया है। हर की पौड़ी नार्थ क्षेत्र के विकास के लिए 69.06 करोड़ और कुंभ क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1252 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिसमें कुंभ 2027, शिक्षा, पर्यटन, पेयजल, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास कार्य शामिल हैं। कुंभ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार में गंगा कारिडोर, हर की पौड़ी क्षेत्र के विकास, पाइपलाइन और पंपिंग जल आपूर्ति, सड़क सुधार और बिजली लाइन शिफ्टिंग जैसे कार्यों पर विशेष फोकस किया गया है।
हर की पौड़ी नार्थ क्षेत्र के विकास के लिए 69.06 करोड़ और कुंभ क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी झील के चारों ओर 28.605 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण परियोजना को भी गति मिली है।

इस सड़क के लिए तहसील टिहरी व मदननेगी के 18 गांवों में अर्जित भूमि के मुआवजे के रूप में 25.13 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे वहीं वन भूमि हस्तांतरण के एनपीवी भुगतान हेतु 10.94 करोड़ रुपए और अन्य विभागों की मांग के रूप में 20 करोड़ रुपए सहित प्रथम किश्त के तौर पर कुल 56.07 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इग्लू डोम हट्स के लिए 4.67 करोड़ स्वीकृत कर पर्यटन के नए आयाम खोलने की कोशिश की गई है। शिक्षा और मानव संसाधन पर भी बड़ा खर्च मंजूर किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत 446 करोड़ तथा अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन भुगतान के लिए 77.69 करोड़ जारी किए गए हैं।

राज्य के 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक की दर से कुल 350 करोड़ रुपए की विधायक निधि जारी की जाएगी। यह धनराशि सीधे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में लगाई जाएगी। आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि से 13 करोड़ जारी किए गए हैं।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चितता

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चिततामध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सीएनएन की जांच के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कई अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं।

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमान

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमानपंजाब में विपक्ष का मुख्‍यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। इसके लिए विपक्ष ने शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई है। बाजबा ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है।

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगी

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगीजबलपुर हादसे के बाद मरने वालों की ऐसी तस्‍वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्‍हें देखकर उन्‍हें अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही पलों में वे मौत के गाल में समा जाएंगे। म्‍यूजिक मस्‍ती और लहरों के साथ अठखेलियां करते भीगते हुए अचानक मौत आ गई और 9 लोगों की जानें चली गईं।

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्रीअमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ सट्टाबाजार में 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें ‘व्हेल ट्रेडर्स’ यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में ‘KairosHunter’ नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के ‘Yes’ वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं।

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजना

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजनाराष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और 'नावल नाकाबंदी' की ब्रीफिंग मिली है। जानें सेंटकॉम के 'Short and Powerful' स्ट्राइक प्लान और होर्मुज जलडमरूमध्य के नए संकट के बारे में।

और भी वीडियो देखें

15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच दक्षिण 24 परगना में हंगामा, टीएमसी नेता पर धमकाने के आरोप

15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच दक्षिण 24 परगना में हंगामा, टीएमसी नेता पर धमकाने के आरोपपश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच दक्षिण 24 परगना जिले में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता पर धमकाने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।

बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिता

बांझ (एज़ोस्पर्मिया) पुरुषों के लिए बड़ी राहत भरी खबर: AI की मदद से अब बन सकते हैं पिताआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। विशेष रूप से पुरुष बांझपन (मेल इंफर्टिलिटी) के उन मामलों में जहां पहले कोई उम्मीद नहीं थी, अब नई उम्मीद जगी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित STAR (Sperm Tracking and Recovery) सिस्टम उन पुरुषों में दुर्लभ शुक्राणु (स्पर्म) को पहचान और निकाल रहा है, जिन्हें ‘एज़ोस्पर्मिया’ (Azoospermia) घोषित किया गया था—यानी वीर्य में शुक्राणु शून्य माने गए थे।

भाजपा में जाते ही संदीप पाठक पर 2 FIR, हो सकते हैं गिरफ्तार

भाजपा में जाते ही संदीप पाठक पर 2 FIR, हो सकते हैं गिरफ्तारआम आदमी पार्टी से भाजपा में जाना राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को खासा महंगा पड़ गया। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने भी पहुंची थी लेकिन वे पीछे के रास्ते से निकल गए।

देश में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की शुरुआत, मोबाइल पर सायरन के साथ आया अलर्ट मैसेज, इमरजेंसी में तुरंत पहुंचेगी सूचना

देश में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की शुरुआत, मोबाइल पर सायरन के साथ आया अलर्ट मैसेज, इमरजेंसी में तुरंत पहुंचेगी सूचनाआपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से आज से ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम’ की शुरुआत हो गई है। शनिवार को पूरे देश में लोगों के मोबाइल पर सुबह 11.45 मिनट पर सायरन की आवाज के साथ एक अलर्ट मैसेज आय़ा। हिंदी और अंग्रेजी में आए इस मैसेज को पढ़कर भी सुनाया गया।

पुणे में 4 साल की मासूम के साथ रूह कांपने वाली दरिंदगी; 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

पुणे में 4 साल की मासूम के साथ रूह कांपने वाली दरिंदगी; 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तारपुणे के नसरापुर में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने 4 वर्षीय मासूम की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर की। बताया जा रहा है कि मासूम अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्‍टियां मनाने आई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com