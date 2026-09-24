'अमेरिका-लंदन में भी होती हैं घटनाएं...' जमुई-समस्तीपुर की वारदातों पर बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई-समस्तीपुर की घटनाओं पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कोई भी प्रदेश का सीएम या देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि कल से हमारे यहां घटनाएं नहीं होगी। प्रशासन ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ALSO READ: समस्तीपुर में भी जमुई जैसा हादसा, फोटो लेने रुकी लड़की के साथ मनचलों ने की बदसलूकी
जदयू नेता चौधरी ने विपक्ष द्वारा सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर कहा कि घटनाएं तो अमेरिका और लंदन में भी होती हैं। कोई भी प्रदेश का सीएम या देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता है कि कल से हमारे यहां घटनाएं नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि आज जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने समय की बिहार की परिस्थितियों को भी याद करना चाहिए। सरकार का इकबाल है और आगे भी कायम रहेगा। हाल में जमुई और समस्तीपुर में हुई घटनाओं में प्रशासन ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ALSO READ: Jamui case : पेशी के बाद हरेराम यादव को वकील ने जड़ा थप्पड़, कोर्ट परिसर में मचा हंगामा; मुख्य आरोपी के पिता भी गिरफ्तार
चौधरी ने कहा कि कोई भी देश का राष्ट्रपति यह नहीं कह सकता कि उसके देश में कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि घटना होने के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।
प्रदेश की आधी आबादी को भरोसा
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को भरोसा है कि घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है और इससे हमारी बच्चियों का मनोबल नहीं गिरा है। विधायकों की ओर से घटनाओं को छिटपुट बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सरकार इन घटनाओं पर क्या कार्रवाई कर रही है।