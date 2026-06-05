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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शुक्रवार, 5 जून 2026 (19:36 IST)

Rahul Gandhi : क्या राजनीति से पहले स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे राहुल गांधी, ग्रेट निकोबार का अंडरवॉटर वीडियो वायरल

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजनीति के अलावा अपनी हॉबिज और एक्टिविटीज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अपने हालिया ग्रेट निकोबार दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वे समुद्र के भीतर स्कूबा डाइविंग करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके स्कूबा डाइविंग कौशल के साथ-साथ ग्रेट निकोबार परियोजना पर उनकी टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 
वीडियो में राहुल गांधी रंग-बिरंगी प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) के बीच तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं और द्वीप के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करते हैं।
 
राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए बताया कि समुद्र और स्कूबा डाइविंग के प्रति उनका लगाव नया नहीं है। राजनीति में आने से काफी पहले, कॉलेज के दिनों में उन्होंने फ्लोरिडा में स्कूबा डाइविंग सीखी थी और वे एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं।
कांग्रेस नेता केवल स्कूबा डाइविंग ही नहीं, बल्कि ऐकिडो में ब्लैक बेल्ट धारक और लाइसेंस प्राप्त पायलट भी हैं। उन्होंने कई मौकों पर समुद्र के प्रति अपने प्रेम का जिक्र किया है। राहुल गांधी फ्री डाइविंग यानी बिना किसी उपकरण के सांस रोककर गहराई में उतरने के शौक के बारे में भी खुलकर बात कर चुके हैं।
अपने ग्रेट निकोबार दौरे के दौरान राहुल गांधी ने द्वीप के स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा।
 
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह परियोजना द्वीप की नाजुक पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदायों के हितों की बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। उनका कहना है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। Edited by : Sudhir Sharma
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