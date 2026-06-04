CM धामी ने राहुल गांधी के उत्‍तराखंड दौरे पर किया कटाक्ष, सैनिकों के जख्म कुरेदने आ रहे, कांग्रेस पर भी किया तीखा प्रहार

Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले उन पर कटाक्ष किया और कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सेना, पूर्व सैनिकों और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राहुल गांधी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जख्म कुरेदने उत्तराखंड आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सैनिकों और सेना के सम्मान के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कई बार सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सैनिकों और सेना के सम्मान के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कई बार सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सवाल उठाया कि आखिर वे पूर्व सैनिकों से किस मुंह से संवाद करेंगे।





मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूर्व सैनिक राहुल से पूछना चाहते हैं कि क्या सेना के पराक्रम का मजाक बनाया जाना चाहिए? उत्तराखंड के सैन्य परिवार न तो इसे भूलने वाले हैं और न ही उन्हें माफ कर सकेंगे।

Edited By : Chetan Gour