‘खामोश करवाया गया हूं’: राघव चड्ढा का बड़ा बयान, AAP के फैसले पर उठाए सवाल

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि मुझे जब-जब संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता की समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है?

Silenced, not defeated



My message to the ‘aam aadmi’

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खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ



'आम आदमी’ को मेरे संदेश pic.twitter.com/poUwxsu0S3 — Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026 आप सांसद ने कहा कि मैंने जो मुद्दे उठाए, उससे आम आदमी का तो फायदा हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ। भला कोई मुझे बोलने से कोई क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज़ को क्यों बंद करना चाहेगा? आप सांसद ने कहा कि मैंने जो मुद्दे उठाए, उससे आम आदमी का तो फायदा हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ। भला कोई मुझे बोलने से कोई क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज़ को क्यों बंद करना चाहेगा?

चड्‍ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस बदलाव पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझिए। मैं वह नदी हूं, जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है।

राघव चड्ढा राज्यसभा में इस सत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे थे। मिडिल क्लास पर टैक्स बोझ, खाद्य पदार्थों में मिलावट, एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय से लेकर डिलीवरी बॉयज तक उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दों ने सदन में सभी का ध्यान खींचा।

edited by : Nrapendra Gupta