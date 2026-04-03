Weather Update : दिल्ली-NCR में धूलभरी आंधी, यहां बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। दरअसल, इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 3 से 5 अप्रैल के बीच यह सिस्टम अपने चरम पर रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह धूलभरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश के साथ धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। इसी दौरान ओले गिरने की संभावना भी है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं सप्ताह के अंत तक ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी होने की संभावना है।

कई राज्यों में बारिश के साथ धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। दरअसल, इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 3 से 5 अप्रैल के बीच यह सिस्टम अपने चरम पर रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह धूलभरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश के साथ धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई है।

इसी दौरान ओले गिरने की संभावना भी है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं सप्ताह के अंत तक ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव साफ नजर आएगा। कुछ इलाकों में बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 3 से 5 अप्रैल के बीच यह सिस्टम अपने चरम पर रहेगा।

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद और हिमाचल प्रदेश में 3, 4 और 7 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किमी प्रति घंटा तक के झोंके) चलने की संभावना है। उत्तराखंड में भी 3 से 5 अप्रैल के दौरान यही स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में कुछ जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 अप्रैल तक इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 अप्रैल को बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिनों तक बारिश और खराब मौसम रह सकता है। 4 और 5 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में 4 अप्रैल तक बारिश की संभावना है।

दिल्ली में यलो अलर्ट

IMD ने दिल्ली में 4 अप्रैल को यलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 अप्रैल के बीच मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। शिमला, मनाली, कुल्लू और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंडक बढ़ेगी। राजस्थान में 3 से 4 अप्रैल के बीच जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, चुरू, झुंझुनू, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बारिश के साथ 60 किमी/घंटा की तेज हवा चलेगी।

मध्यप्रदेश के कई जिलों में चेतावनी

मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बारिश और आंधी की संभावना बन रही है। निमाड़ अंचल में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी, खरगोन में भी मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर संभाग के ज्यादातर जिलों में अगले 24 घंटे में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है।

पुणे में भारी बारिश, पानी में तैरते दिखे वाहन

महाराष्‍ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में गुरुवार को हुई तेज बेमौसम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात बुरी तरह बाधित हुआ। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गईं।

कात्रज में 83 मिमी और डेक्कन क्षेत्र में 79 मिमी बारिश हुई। क्षेत्र में कई वाहन पानी में तैरते हुए दिखाई दिए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का गंभीर अलर्ट जारी किया है।

Edited By : Chetan Gour