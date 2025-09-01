सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. NSE and BSE fined MTNL
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (12:35 IST)

NSE और BSE ने MTNL पर लगाया जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला...

NSE and BSE fined MTNL
Fine case on Mahanagar Telephone Nigam Limited : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के मानदंडों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई ने दंडित किया है। नोटिस में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना जिसमें महिला निदेशक की नियुक्ति करने में विफलता, लेखा परीक्षा समिति के गठन का अनुपालन न करना शामिल है। दोनों ने गैर-अनुपालन के लिए उस पर 6.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध कर रही है।
कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि दोनों ने गैर-अनुपालन के लिए उस पर 6.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें कहा गया, एमटीएनएल को एनएसई तथा बीएसई से क्रमशः सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में नोटिस मिला है, निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना जिसमें महिला निदेशक की नियुक्ति करने में विफलता, लेखा परीक्षा समिति के गठन का अनुपालन न करना शामिल है।
इसमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन, हितधारक संबंध समिति के गठन तथा जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का अनुपालन न करना भी शामिल है। एमटीएनएल ने कहा कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशक मंडल की नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय दूरसंचार विभाग द्वारा की जाती हैं। कंपनी एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध कर रही है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

और भी वीडियो देखें

हाइवे बंद होने से कश्‍मीर के बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान, फलों से लदे सैकड़ों ट्रक अभी भी फंसे हैं

हाइवे बंद होने से कश्‍मीर के बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान, फलों से लदे सैकड़ों ट्रक अभी भी फंसे हैंJammu Kashmir News : कई दिनों तक पूरी तरह से स्थगित रहने के बाद अधिकारियों ने आज श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवश्यक वाहनों की आंशिक आवाजाही की अनुमति दे दी, जबकि सैकड़ों फलों से लदे ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं, जिससे कश्मीर के बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। एसएसपी ट्रैफ़िक एनएचडब्ल्यू राजा आदिल ने कहा कि उधमपुर-रामबन खंड में भूस्खलन से प्रभावित कई स्थानों पर बहाली का काम चल रहा है।

जम्‍मू कश्‍मीर में तबाही पर ईपीजी ने जताई चिंता, आपदाओं को लेकर दी यह चेतावनी

जम्‍मू कश्‍मीर में तबाही पर ईपीजी ने जताई चिंता, आपदाओं को लेकर दी यह चेतावनीJammu and Kashmir News : पर्यावरण नीति समूह (EPG) ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और व्यापक तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये आपदाएं प्राकृतिक से ज़्यादा मानव निर्मित हैं। चिशोती और वैष्णोदेवी में जान-माल, कृषि और व्यवसायों को हुए नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए समूह ने कहा कि घाटी हल्की बारिश में भी ख़तरनाक रूप से असुरक्षित बनी हुई है और झेलम नदी पहले ही बाढ़ घोषित क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। समूह ने चेतावनी देते हुए कहा, घाटी एक और 2014 का सामना नहीं कर सकती।

चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?

चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO Summit 2025 China) में भारत को मिली बड़ी सफलता के बाद अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय वार्ता स्थल रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीर शेयर की।

ट्रंप के सलाहकार नवारो ने उगला भारत के खिलाफ जहर, बोले- रूसी तेल से ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा...

ट्रंप के सलाहकार नवारो ने उगला भारत के खिलाफ जहर, बोले- रूसी तेल से ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा...Statement by Business Affairs Advisor Peter Navarro : अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्‍होंने रूस-भारत तेल खरीद पर नया बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का ब्राह्मण उठा रहा है। नवारो ने कहा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहां क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।

पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा

पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ाएससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लांग लपेट के आतंकवाद पर बात की है। उन्होंने करीब 9 बार आतंकवाद या टेरर शब्द का उपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला है। चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com