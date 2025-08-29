शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (17:02 IST)

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूर

Hanuman Chalisa
most powerful chaupai of hanuman chalisa: हिन्दू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन के हर संकट और बाधा दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। इन्हीं में से एक चौपाई है जिसका पाठ खासकर घर से बाहर निकलते समय करना शुभ माना जाता है। 

कौन सी है यह चमत्कारी चौपाई, जानिए अर्थ और महत्व
गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की यह चौपाई है: "सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।" यह चौपाई बहुत गहरा अर्थ रखती है। इसका सरल अर्थ है कि ‘जो कोई भी बजरंगबली की शरण में आता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं और जिसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली करें उसे किसी से डरने की क्या आवश्यकता है?’
इसका पाठ करके व्यक्ति खुद को हनुमान जी की शरण में सौंप देता है और यह विश्वास रखता है कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। यह चौपाई एक प्रकार से मानसिक कवच का काम करती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हों, जैसे कि नौकरी के लिए इंटरव्यू, व्यापार का कोई नया सौदा, कोई परीक्षा या कोई लंबी यात्रा, तो मन में कई तरह की चिंताएं और भय होते हैं। इस चौपाई का पाठ करने से मन में एक सकारात्मक ऊर्जा और साहस का संचार होता है। यह चौपाई बताती है कि जब आपके रक्षक स्वयं भगवान हनुमान हैं, तो किसी भी बाधा या संकट से डरने की कोई वजह नहीं है।

कैसे करें इस चौपाई का पाठ?
यह चौपाई केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विश्वास है। घर से बाहर निकलने से पहले, आप शांत मन से इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। आप इसे एक बार, तीन बार या अपनी श्रद्धा अनुसार कई बार दोहरा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाठ को करते समय आपका मन पूरी तरह से हनुमान जी की भक्ति में लीन हो। ऐसा माना जाता है कि मन से किया गया पाठ अधिक प्रभावी होता है।

इस चौपाई का पाठ करने से आपकी यात्रा में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपके कार्य में सफलता मिल सकती है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास भी है जो आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं और एक दैवीय शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है। इससे न सिर्फ आपकी यात्रा मंगलमय होती है, बल्कि आप पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं।
