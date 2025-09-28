रविवार, 28 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :करूर , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (20:03 IST)

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJP

annamalai
तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को रैली भगदड़ में भाजपा एक्टर विजय के समर्थन में उतर आई है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने हादसे पर बात करते हुए कहा कि यह विजय की गलती नहीं है। राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग का काम है कि वह भीड़ का अनुमान लगाए। इसके अनुसार ही पुलिस बल को पर्याप्त रूप से तैनात करे। 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष एक्टर विजय ने एक रैली आयोजित की थी। इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे।

रैली में भगदड़ होने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने करूर भगदड़ पर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 40 लोगों की जान चली गई। हमारे राज्य में पहले कभी किसी राजनीतिक रैली में ऐसी घटना नहीं हुई है।
ये स्थानीय प्रशासन की गलती है... सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा करना है। कल सरकार पूरी तरह विफल रही है। वहां करीब 30 हजार लोग थे और 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे जिसमें से 400 टेक्निकल स्टाफ थे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग वहीं सुरक्षित रहेंगे।
अन्नामलाई ने कहा कि पुलिस ने विजय को 7 घंटे की अनुमति क्यों दी? इसे 2 घंटे के लिए दें। तमिलनाडु भाजपा के रूप में हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच पर सवाल उठाते हुए अन्नामलाई ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एक सदस्यीय पूर्व न्यायाधीश जांच आयोग चाहते हैं और उन्होंने न्यायाधीश का चयन भी खुद किया है। यह निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?

मप्र पर्यटन विकास निगम का इनकार तो इंदौर के किन नेताओं के दबाव में लाल बाग की अनुमति हो रही स्‍वीकार?मप्र पर्यटन विकास निगम लिखी चिट्ठी, किसी को न दें लाल बाग, फिर भी धड़ल्‍ले से हो रहे आयोजन

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहीं

कर्फ्यूग्रस्त लद्दाख में फंस गई हूं, मैंडी ने कहा- यह किसी बुरे सपने से कम नहींप्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जताई नाराजगी

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल ने

लेह हिंसा का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, वांगचुक को लेकर क्या कहा DGP जामवाल नेDGP Jamwals allegations against Wangchuk: लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले माह हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है।

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थी

चाचा-भतीजा वसूली में लिप्त थे, दंगाइयों की आवभगत होती थीChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 'चाचा-भतीजा' वसूली के धंधे में लिप्त थे। दंगाइयों की आवभगत होती थी।

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताह

टैरिफ से लेकर H1B तक ट्रंप के फैसलों से शेयर बाजार में भूचाल, कैसा रहेगा अगला सप्ताहसितंबर के 15 पहले कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2842 अंक और निफ्टी 898 अंक बढ़ा। हालांकि इस हफ्ते दोनों ही इंडेक्सों में क्रमश: 2199 और 673 अंकों की भारी गिरावट आई।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमलाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है।

UP : सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मौलवी गिरफ्तार

UP : सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मौलवी गिरफ्तारSaharanpur Uttar Pradesh News : सहारनपुर में पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मौलवी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी ने किशोरी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली के 2 स्कूलों में बम की धमकी से दहशत

दिल्ली के 2 स्कूलों में बम की धमकी से दहशतBomb threats against schools : राष्ट्रीय राजधानी में दो स्कूलों को रविवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जो जांच में झूठी साबित हुई। ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय हैं। पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक इकाइयों को संबद्ध स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए तुरंत तैनात किया गया। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

क्रिकेटरों और अभिनेता-अभिनेत्रियों पर कसेगा ED का शिकंजा, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में संपत्तियां हो सकती हैं कुर्क

क्रिकेटरों और अभिनेता-अभिनेत्रियों पर कसेगा ED का शिकंजा, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में संपत्तियां हो सकती हैं कुर्कप्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकता है।

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
