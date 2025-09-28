रविवार, 28 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :चेन्नई , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (00:12 IST)

तमिलनाडु के करूर में विजय थलपति की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत, 70 घायल

Stampede at Vijay Thalapathys rally
Stampede at Vijay Thalapathys rally: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि शनिवार को चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर करूर में अभिनेता एवं राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 8 बच्चों समेत 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 लोग घायल हो गए।  स्टालिन ने स्थिति की समीक्षा के लिए सचिवालय में राज्य के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई और बताया कि मृतकों में 16 महिलाएं भी शामिल हैं।
 
जांच के आदेश : उन्होंने इस घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग के गठन की भी घोषणा की। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से भगदड़ पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करूर में भगदड़ के बाद की स्थिति की जानकारी लेने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और स्टालिन से बात कर हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया।
 
विजय ने बीच में ही रोक दी रैली : अधिकारियों के अनुसार, भगदड़ शाम करीब साढ़े सात बजे उस समय मची जब विजय अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। भारी संख्या में समर्थक दोपहर में ही इकट्ठा हो गए थे और टीवीके नेता व फिल्म कलाकार की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जब लोगों को बेहोश होते और गिरते देखकर शोर मचाया तब उन्होंने अपनी रैली रोक दी। बेहोश होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्टालिन ने स्थिति को ‘चिंताजनक’ बताया। इस बीच, राज्य सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। 
 
राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में मची भगदड़ में हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। मुर्मू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई दुखद मौत के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। 
 
उपराष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त की : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी घटना में जान गंवाने वाले लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ है। राधाकृष्णन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि मैं इस असहनीय दुःख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले उन शोक संतप्त माता-पिता व उनके रिश्तेदारों और तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

दुखद घटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान कई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
 
मेरी हार्दिक संवेदना : शाह ने ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
