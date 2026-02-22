रविवार, 22 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Meerut becomes new hub of modern connectivity
Written By हिमा अग्रवाल
Last Updated :मेरठ (उप्र) , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (21:12 IST)

एक ही मंच, दो बड़ी सौगातें : मेरठ बना आधुनिक कनेक्टिविटी का नया केंद्र

Meerut becomes new hub of modern connectivity
Meerut becomes new hub of modern connectivity : क्रांतिधरा मेरठ ने इस बार फिर से एक नई इबारत लिख दी है, देश की अत्याधुनिक और हाई स्पीड नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर उन्होंने इसे ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ तथा ‘विकसित भारत’ के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताया। यह पहली बार है जब एक ही मंच से, एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना विकसित भारत में आधुनिक और एकीकृत संपर्क व्यवस्था का बेहतरीन प्रमाण है। इस प्रणाली के माध्यम से शहर के भीतर आवागमन के लिए मेट्रो सेवा और ‘जुड़वां शहरों’ को जोड़ने के लिए नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। डबल इंजन सरकार की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब परियोजनाएं अधर में नहीं लटकतीं। सरकार जिन परियोजनाओं की नींव रखती है, उन्हें समय पर पूरा भी करती है।
 

प्रधानमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों को दी बधाई

मेरठ मेट्रो में प्रधानमंत्री ने यात्रा करते हुए छात्रों, श्रमिकों, खिलाड़ियों और यात्रियों से संवाद किया। उन्होंने इस परियोजना को ‘नारी-शक्ति’ का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसमें अधिकांश ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन नियंत्रण कर्मचारी महिलाएं हैं। उन्होंने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी।
 
मेरठ से अपने विशेष जुड़ाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014, 2019 और 2024 के उनके लोकसभा चुनाव अभियान इसी क्रांतिकारी भूमि से प्रारंभ हुए थे। उन्होंने क्षेत्र के किसानों, कारीगरों और उद्यमियों का निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में मेट्रो सेवाएं केवल पांच शहरों तक सीमित थीं, जबकि आज 25 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है।
Prime Minister Narendra Modi

एक ही ट्रैक और स्टेशन से होंगी संचालित

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस परियोजना की एक विशेषता सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ में भारतीय रेलवे, मेट्रो और बस अड्डों का एकीकरण है। पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही ट्रैक और स्टेशन से संचालित होंगी। इससे यात्रियों को शहर के भीतर आवागमन के साथ-साथ सीधे दिल्ली तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे श्रमिकों और छात्रों को दिल्ली में किराए पर रहने की आवश्यकता कम होगी।
 
उन्होंने कहा कि आधुनिक अवसंरचना (जैसे एक्सप्रेसवे, माल ढुलाई गलियारे और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) में किया गया निवेश व्यापक रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है तथा नए उद्योगों और व्यवसायों को आकर्षित कर रहा है।
 
उत्तर प्रदेश को श्रम और सृजन की भूमि बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के किसान और कारीगर ‘विरासत और विकास’ के मंत्र को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के कारण विकसित देश भारत की युवा शक्ति का लाभ उठाने हेतु व्यापार समझौतों के लिए उत्सुक हैं। आज विश्व भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम शक्ति के रूप में देख रहा है।
Prime Minister Narendra Modi

केंद्रीय बजट में 10,000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का प्रावधान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र कि खूबियां बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में 10,000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का प्रावधान किया गया है, जिससे एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्त करना सरल होगा। बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का यह सीधा प्रयास है, उन्होंने कहा कि कूरियर से माल भेजने की 10 लाख रुपएकी सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे मेरठ और उत्तर प्रदेश के छोटे उद्यमी ऑनलाइन माध्यम से सीधे अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचा सकेंगे।
 
चौधरी चरण सिंह की दूरदृष्टि को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर श्रद्धांजलि दी है। उनकी प्रेरणा से डबल इंजन सरकार खाद्य प्रसंस्करण और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसानों को लगभग 95,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।
 

प्रदेश ने बनाई नई पहचान

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दंगों और अपराध के दौर से निकलकर ब्रह्मोस, मोबाइल निर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है। कानून-व्यवस्था में सुधार से अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और हाल ही में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश अनिवार्य है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवार

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवारMayawati's statement on Youth Congress protest : दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, यह अति अशोभनीय और निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इस विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। वहीं मायावती के बयान पर भारतीय युवा कांग्रेस ने पलटवार भी किया। युवा कांग्रेस ने कहा, बहन जी, आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है।

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरी

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरीJagadguru Rambhadracharya News: उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित रामकथा के दौरान पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक नया और आक्रामक तेवर देखने को मिला। उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी, बल्कि समाज में बढ़ते भेदभाव और ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति पर भी कड़ा प्रहार किया।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेशTrouble mounts for Shankaracharya Avimukteshwarananda : प्रयागराज कोर्ट ने आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। खबरों के अनुसार, आरोप लगाने वाले नाबालिगों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंप

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंपDonald Trump News: गाजा पीस बोर्ड की बैठक के दौरान उस वक्त सब हैरान रह गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने भाषण में ऐसा बयान दे दिया, जिसने कूटनीतिक चर्चा को निजी पसंद-नापसंद की ओर मोड़ दिया।

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथ

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथTrump Iran Ultimatum: क्या दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या खाड़ी के देशों से उठने वाला धुंआ अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ऐसे ही कई सवाल पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है।

और भी वीडियो देखें

मुख्‍यमंत्री योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर, दोनों देशों की 33 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

मुख्‍यमंत्री योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर, दोनों देशों की 33 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकातChief Minister Yogi Adityanath : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के उत्तर प्रदेश को ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे। 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा होगा, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

CM योगी बोले- प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के निर्माता, 'विकसित भारत' विजन की दुनियाभर में हो रही तारीफ

CM योगी बोले- प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के निर्माता, 'विकसित भारत' विजन की दुनियाभर में हो रही तारीफChief Minister Yogi praised Prime Minister Modi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए और आधुनिक भारत का शिल्पी बताते हुए कहा कि उनके 'विकसित भारत' विजन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। रविवार को मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली–मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेर

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेरKishtwar terrorist encounter case : सेना के एक खोजी कुत्ते टायसन ने बहुत हिम्मत दिखाई और किश्तवाड़ में एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पहली गोली खाई। इससे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक टाप कमांडर समेत 3 को सफलतापूर्वक मारने में मदद मिली। सेनाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छातरू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठकIndia-US trade talks postponed : भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, टैरिफ के मसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर बातचीत फिलहाल टल गई है। खबरों के अनुसार, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की अहम बैठक 23 फरवरी से वॉशिंगटन में शुरू होने वाली थी। अब इस बैठक को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है।

मन की बात में मोदी ने T-20I विश्वकप में भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ियों का किसा ऐसे जिक्र

मन की बात में मोदी ने T-20I विश्वकप में भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ियों का किसा ऐसे जिक्रप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय मूल के खिलाड़ी दुनिया में अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और वहाँ के युवाओं के लिये प्रेरणा बन रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम ''मन की बात'' में आज कहा कि मैं अक्सर कहता हूँ ''जो खेले-वो खिले''। खेल हमें जोड़ता भी है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com