सोमवार, 6 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. India has the Hormuz that can destroy China.
Written By Author डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
Last Updated : शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (15:33 IST)

भारत का वह 'हार्मुज़', जो चीन को तबाह कर सकता है...!

India needs the Hormuz that could destroy China
ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद हार्मुज़ संकट से चीन बहुत डरा हुआ है।  पिछले तीन दशकों के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था ने शानदार तरक्की की है, लेकिन यदि खाड़ी देशों से चीन की आपूर्ति लाईन काट दी जाएं तो चीन बर्बाद हो सकता है।  यह भी दिलचस्प है की दुनिया में भारत ही वह एकमात्र देश है,जिसके पास वह भौगोलिक और रणनीतिक क्षमता है जो चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते है।  दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था खाड़ी देशों पर मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा,व्यापार,निवेश और रणनीतिक भू-राजनीति के कारण निर्भर है। यह निर्भरता चीन के औद्योगिक विकास और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी तेल जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब,इराक और ओमान जैसे खाड़ी देशों से आता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग और परिवहन प्रणाली को चालू रखने के लिए चीन को इस तेल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। खाड़ी देश चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं,इलेक्ट्रॉनिक्स,मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बाजार हैं। ये देश तेल के बदले में चीनी उत्पादों का आयात करते हैं। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत खाड़ी देशों में बुनियादी ढांचे,बंदरगाहों,रसद और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल के प्रमुख भागीदार है,जो चीन को इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक पैठ बढ़ाने में मदद करते हैं।
 
चीन का अधिकांश तेल और गैस ईरान,सऊदी अरब,इराक,ओमान और यूएई से होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यहां से गुजरकर टैंकर हिंद महासागर से होते हुए मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते चीन पहुंचते है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है,वहीं मलक्का जलडमरूमध्य अन्य आपूर्ति के लिए एक अन्य प्रमुख रास्ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है,जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया,मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग है। मलक्का जलडमरूमध्य चीन के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सबसे छोटी और कुशल जीवनरेखा है। भारत के पास मलक्का जलडमरूमध्य में चीन की ओर जाने वाले जहाजों को रोकने या उनकी आपूर्ति में भारी व्यवधान डालने की भौगोलिक और रणनीतिक क्षमता है, जिसे अक्सर मलक्का दुविधा कहा जाता है। 
 
भारत हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है,जिससे वह पश्चिम एशिया से पूर्व एशिया जाने वाले तेल मार्गों पर निगरानी रख सकता है। चीन इन मार्गों पर बाहरी निर्भरता रखता है। मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से चीन का लगभग  सत्तर से अस्सी फीसदी ऊर्जा आयात और बड़ा व्यापार गुजरता है।  भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के बेहद करीब स्थित हैं।

भारतीय नौसेना की अंडमान और निकोबार कमान इस क्षेत्र में लगातार गश्त करती है,जो चीन के समुद्री मार्गों पर कड़ी नजर रखती है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति में,भारत के पास मलक्का जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने या चीनी जहाजों को रोकने के लिए सी डिनायल या मैरीटाइम इंटरडिक्शन का विकल्प है।  यदि भारत इस मार्ग को बंद करता है,तो चीन के लिए ऊर्जा की भारी कमी हो जाएगी। जिससे उसके उद्योग ठप हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था  ध्वस्त हो जाएगी अर्थात् चीन का दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और महाशक्ति बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जायेगा। मलक्का को बाधित करने के लिए  भारत को क्वाड अर्थात् अमेरिका,जापान या ऑस्ट्रेलिया  जैसे सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब साफ है की भारत को यदि चीन पर समन्दर में दबाव बनाएं रखना है तो उसे क्वाड को मजबूत रखना होगा।
 
मलक्का जलडमरूमध्य का यह संकीर्ण मार्ग भारत के लिए रणनीतिक चोक पॉइंट की तरह है। किसी संकट की स्थिति में भारत इसे प्रभावित कर सकता है, जिससे चीन की आपूर्ति बाधित हो सकती है। भारत की नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है और उसने अंडमान-निकोबार जैसे सामरिक ठिकानों को विकसित किया है। ये ठिकाने चीन की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करते हैं। समुद्री रास्ते वास्तव में वैश्विक शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक हैं। इतिहास में भी जिसने समुद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया,वही आर्थिक और सामरिक रूप से प्रभावशाली बना। औद्योगिक क्रांति के दौर का ब्रिटेन हो या  हो या अमेरिका,इन देशों की ताकत समन्दर में उनकी मजबूत स्थिति ही रहे है और अमेरिका ने इसलिए क्वाड को बनाया है। 
 
चीन की ऊर्जा आपूर्ति दो बड़े चोक पॉइंट्स हॉर्मुज़ और मलक्का पर निर्भर है,जो उसकी रणनीतिक असुरक्षा को और बढ़ाते है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति मजबूत है। चीन से युद्ध की स्थिति में,भारत की नौसेना मलक्का में चीन के तेल टैंकरों को रोककर चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकती है। जाहिर है चीन से किसी सैन्य संघर्ष की स्थिति में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण  सैन्य बढ़त का केंद्र बन सकता है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच चीन पर हार्मुज़ को लेकर जो दबाव पड़ा है,उससे चीन के खिलाफ भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है,जिसके गहरे सामरिक संकेत है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्स

Malda violence मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, 26 गिरफ्तार लोगों से NIA करेगी पूछताछ

Malda violence मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, 26 गिरफ्तार लोगों से NIA करेगी पूछताछपश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इस घटना को 'पूर्व-नियोजित और प्रेरित' करार देते हुए मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में 'स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

West Bengal चुनाव 2026 : opinion poll में कांटे की टक्कर, क्या ममता बचा पाएंगी गढ़ या खिलेगा कमल?

West Bengal चुनाव 2026 : opinion poll में कांटे की टक्कर, क्या ममता बचा पाएंगी गढ़ या खिलेगा कमल?पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इस बीच आए एबीपी-मैट्रिज (ABP-Matrize) के ओपिनियन पोल ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच 'आर-पार' की लड़ाई देखने को मिल रही है।

Missiles vs Memes: ट्रम्प के खिलाफ ईरान की डिजिटल जंग का नया चेहरा, सारी Embassies ने जम कर किया Troll

Missiles vs Memes: ट्रम्प के खिलाफ ईरान की डिजिटल जंग का नया चेहरा, सारी Embassies ने जम कर किया Trollजैसे-जैसे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, यह टकराव अब सिर्फ Battlefield तक सीमित नहीं रहा। अब एक नई जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है, जहां मिसाइलों के साथ-साथ मीम्स और तंज भी हथियार बन चुके हैं। दुनियाभर में मौजूद ईरान की एम्बेसीज़ और कांसुलेट्स इस डिजिटल लड़ाई में खुलकर उतर आए हैं। वे लगातार डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट्स पर sarcastic replies और memes के जरिए जवाब दे रहे है। उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। इस तरह diplomacy अब स्क्रीन पर shift होकर एक viral meme war में बदलती नजर आ रही है।

Triumph Tracker 400 भारत में लॉन्च, अब 350cc इंजन के साथ, कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस का दावा

Triumph Tracker 400 भारत में लॉन्च, अब 350cc इंजन के साथ, कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस का दावाTriumph Motorcycles ने भारत में अपनी नई बाइक Tracker 400 लॉन्च कर दी है, लेकिन खास बात यह है कि इसे 350cc इंजन के साथ पेश किया गया है। यह Triumph की पहली बाइक है, जिसे नए डाउनसाइज़्ड 350cc इंजन के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है।

3 महीने का अल्टीमेटम, नहीं लिया PNG तो कटेगा LPG कनेक्शन, नहीं होगा सिलेंडर का सप्‍लाय

3 महीने का अल्टीमेटम, नहीं लिया PNG तो कटेगा LPG कनेक्शन, नहीं होगा सिलेंडर का सप्‍लायएलपीजी गैस सिलेंडर के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी गैस कनेक्‍शन लेना अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जिन कॉलोनियों में या घरों के पास से पीएनजी की लाइन गुजर रही है, उन परिवारों को पीएनजी का कनेक्‍शन लेना होगा और अपना सिलेंडर जमा करना होगा।

और भी वीडियो देखें

Donald Trump ने कहा- ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात कल भी हो सकती है

Donald Trump ने कहा- ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात कल भी हो सकती हैअमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ईरान को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का पल-पल का अपडेट-

LIVE: ज्ञानेश कुमार को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव संसद में खारिज

LIVE: ज्ञानेश कुमार को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव संसद में खारिजLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज 38वां दिन है। अमेरिका और इजराइल के हमले में आज 6 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव संसद में खारिज। विपक्ष के 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर। ईरान के हमले से इजराइल में भारी तबाही हुई। पल पल की जानकारी...

45 दिन का सीजफायर, ईरान की 10 शर्तें, क्या फैसला लेंगे Donald Trump

45 दिन का सीजफायर, ईरान की 10 शर्तें, क्या फैसला लेंगे Donald Trumpईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इसके बजाय 10 बिंदुओं वाला जवाब भेजा है। इसमें संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने की मांग की गई है। यह जानकारी ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने दी है।

गोरखपुर प्रेस क्लब शपथ ग्रहण समारोह में बोले CM योगी: मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता जरूरी, खबरों में भिन्नता से जनता होती है भ्रमित

गोरखपुर प्रेस क्लब शपथ ग्रहण समारोह में बोले CM योगी: मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता जरूरी, खबरों में भिन्नता से जनता होती है भ्रमितमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पत्रकारिता के विभिन्न आयामों प्रिंट, विजुअल, डिजिटल व सोशल मीडिया के बीच परस्पर समन्वय होना आवश्यक है। यदि किसी एक ही तथ्य को मीडिया के अलग-अलग आयाम भिन्न-भिन्न तरीके व दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे तो आम जन-मानस के सामने कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति मीडिया के प्रति जन-विश्वास को भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मीडिया के सभी अंग समान मानक, मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ें।

सत्ता नहीं, संस्कार की है भाजपा की विकास यात्रा : योगी

सत्ता नहीं, संस्कार की है भाजपा की विकास यात्रा : योगीBJP Foundation Day: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने झंडे के सम्मुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com