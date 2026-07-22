CJP Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए देशभर से पहुंच रहा खाना, अनजान लोगों ने भेजे सैकड़ों फूड ऑर्डर

सोशल मीडिया पर जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट की खबरें देखकर बड़ी संख्‍या में लोग यहां आ रहे हैं। रात-दिन प्रदर्शनकारी धरनास्थल पर डटे हुए हैं। इन्हें कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए आंदोलन स्थल से दूरी बना रहे लोग भी मदद करने में पीछे नहीं है।

PEOPLE FROM ALL ACROSS DELHI WERE SENDING FOOD TO JANTAR MANTAR FOR THE PROTESTERS!



NO NAME, NO DETAILS—JUST "JANTAR MANTAR" AS THE ADDRESS.



THE FOOD WAS ARRANGED LIKE A BUFFET, AND ANYONE WHO WANTED COULD TAKE WHAT THEY LIKED.



WHAT A HEARTWARMING GESTURE BY THE PEOPLE OF… pic.twitter.com/D4ri2eqoTQ — The Cockroach India (@TheCockroachIND) July 22, 2026

एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें एक डिलीवरी पार्टनर को वर्षा के बीच डटे प्रदर्शनकारियों को खाने का पैकेट देते हुए यह कहते सुना जा रहा है कि मुंबई के एक निवासी द्वारा पेमेंट कर दिए गए की डिलीवरी करने आए हैं।



एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें एक डिलीवरी पार्टनर को वर्षा के बीच डटे प्रदर्शनकारियों को खाने का पैकेट देते हुए यह कहते सुना जा रहा है कि मुंबई के एक निवासी द्वारा पेमेंट कर दिए गए की डिलीवरी करने आए हैं।

फूड डिलीवर कंपनियों के कर्मचारी के साथ ही बड़ी संख्‍या में अन्य लोग भी आंदोलन स्थल के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में लोग घूम-घूमकर समान बांट रहे थे।