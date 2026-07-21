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CJP Protest : दिल्ली में झड़प के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब बना सहारा, घायल प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को मिली मदद
राजधानी दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और शिवाजी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़, पुलिस बैरिकेडिंग और आंसू गैस के कारण यातायात प्रभावित रहा।
इस दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब कई घायल प्रदर्शनकारियों, फंसे हुए यात्रियों और हिंसक माहौल में परेशान राहगीरों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनकर सामने आया। प्रदर्शन के चलते जब आसपास की सड़कें जाम हो गईं और पुलिस कार्रवाई के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो कई लोगों ने गुरुद्वारे के परिसर में शरण ली। गुरुद्वारा प्रबंधन और सेवदारों ने हिंसा से बचकर पहुंचे लोगों का स्वागत किया और उन्हें आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया।
सेवादारों ने घबराए हुए लोगों को भरोसा दिलाया और जरूरतमंदों को सहायता दी। घायल प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को राहत देने के लिए गुरुद्वारे में मानवीय सहायता का माहौल दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान पैदा हुए तनाव के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब ने एक बार फिर सेवा और मानवता की मिसाल पेश की, जहां बिना किसी भेदभाव के संकट में फंसे लोगों को सहारा दिया गया।
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कांग्रेस के धरने की सरकार को नहीं लग पाई भनक, अचानक पीएम आवास पर बैठे बड़े नेता, सरकार के सामने रखीं 5 मांगें
कल जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सभी ने खरगे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
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Top 10 Scooters : TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather Rizta की रिकॉर्ड बढ़त, Honda Activa का दबदबा कायम
भारतीय स्कूटर बाजार में जून 2026 के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली। इस महीने देश के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों की कुल 6,36,315 यूनिट्स बिकीं, जो जून 2025 की 4,60,440 यूनिट्स की तुलना में 38% अधिक हैं। हालांकि बिक्री के मामले में Honda Activa ने एक बार फिर पहला स्थान बरकरार रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तेजी ने बाजार में नया मुकाबला खड़ा कर दिया है।
Electric Scooter कैसे शहरी सफर को बना रहे हैं आसान, कौनसे फीचर्स लोगों को लुभा रहे हैं
भारत के शहरों में आने-जाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब लोग केवल पेट्रोल बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सुविधा, स्मार्ट फीचर्स और कम रखरखाव की वजह से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो शहरी यात्रियों की जरूरतों के मुताबिक विकसित किए जा रहे हैं।
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नए भारत के ‘नए यूपी’ में नहीं होगा किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक व मेला : CM योगी
मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के रूप में होगा लागू
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को UCC विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। विधेयक के विधानसभा से पास होने के बाद सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी पार्टी समानता, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थापित होंगे 'शोधपीठ', योगी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
Chief Minister Yogi Adityanath : योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही योजना के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य भारत की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को उच्च शिक्षा से जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवर्तकों एवं ज्ञान-विज्ञान के महान चिंतकों के विचारों के अध्ययन, अनुसंधान और प्रसार को बढ़ावा देना है।
PM आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी हिरासत में
पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई। जैसे ही पुलिस राहुल को उठाने आई, राहुल जमीन पर लेट गए। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वे कायर हैं। वे डरे हुए हैं। हम उनसे नहीं डरते। वे हमसे डरते हैं।
Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर
Samsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।