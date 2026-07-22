शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले- छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक औजार के रूप में बेशर्मी से इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं।

राजनीतिक सुर्खियों के लिए हंगामा करना था मकसद

उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का रास्ता चुना, जिससे जनता को असुविधा हुई और तय सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई। सरकार द्वारा व्यापक चर्चा के लिए अपनी तैयारी व्यक्त करने के बाद भी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा चुना। उनका उद्देश्य छात्रों के लिए समाधान खोजना कभी था ही नहीं, बल्कि उनका मकसद राजनीतिक सुर्खियों के लिए हंगामा करना था।

LoP Shri @RahulGandhi and @INCIndia continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the Monsoon Session of Parliament.



Shri @RahulGandhi and @INCIndia chose to stage a dharna outside the Hon'ble Prime Minister's residence , causing… — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 21, 2026

सरकार समाधान के लिए 100% प्रतिबद्ध

छात्र बेहतर के हकदार

उन्होंने कहा कि भारत के छात्र किसी राजनीतिक अभियान में कठपुतली की तरह इस्तेमाल होने से कहीं बेहतर के हकदार हैं। वे अराजकता के बजाय निश्चितता, नारों के बजाय समाधान और व्यवधान के बजाय जवाबदेही के हकदार हैं।