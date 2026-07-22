Top News 22 July: हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी, दिल्ली में झड़प के बीच गुरुद्वारा बना प्रदर्शनकारियों का सहारा

Top News 22 July : पीएम ऑफिस के पास धरना दे रहे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने रिहा किया। दिल्ली में झड़प के बाद गुरुवारा बना घायल प्रदर्शनकारियों का सहारा। छात्र आंदोलन पर पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा-राहुल गांधी छात्रों का फायदा उठा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर 2 साल टैरिफ नहीं। 22 जुलाई की बड़ी खबरें :

हाईवोल्टेज हंगामे के बाद राहुल समेत सभी नेता रिहा

दिल्ली में झड़प के बीच गुरुद्वारा बना सहारा

छात्र आंदोलन पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े दो अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय होने की संभावना है।

जेनेरिक दवाओं पर 2 साल टैरिफ नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, '1 अगस्त, 2026 से, यूनाइटेड स्टेट्स में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल के लिए ज़ीरो परसेंट टैरिफ

लगा रहेगा, जिसके बाद टैरिफ एक साल के लिए 100% और उसके बाद 200% हो जाएगा।'