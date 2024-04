CJI चंद्रचूड़ ने CBI को दे डाली नसीहत, बताया- किस तरह के अपराधों पर ध्यान दें जांच एजेंसियां

Trial of landing fighter aircraft on the National Highway in Kashmir : कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए आपातकालीन रनवे पर सोमवार को भारतीय वायुसेना अपने ट्रायल में जुटी हुई है। हालांकि इस ट्रायल और तैयारियों के बीच सेना ने एलओसी पर नापाक ड्रोन पर भी गोलियां बरसाईं।