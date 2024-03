TMC नेता महुआ मोइत्रा के घर CBI की छापेमारी, कैश फॉर क्वेरी मामले में कार्रवाई

Mahua Moitra news in hindi : कैश फॉर क्वेरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने शनिवार को TMC नेता महुआ मोइत्रा के घर छापेमारी की। सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता समेत कई स्थानों पर छापेमारी की।

कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में हैं। सीबीआई ने इस मामले में 21 मार्च को ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

लोकपाल ने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष मिलने के बाद एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले में मोइत्रा के खिलाफ शिकायतों के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद छह महीने में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए मोइत्रा को निष्कासित कर दिया था। पूर्व सांसद ने अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और वह आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में होंगी।

CBI is conducting searches at TMC leader Mahua Moitra's residences and other places in Kolkata and other places in connection with alleged cash for query case.



