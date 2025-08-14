गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. India warning to Pakistan
Written By
Last Updated : गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:39 IST)

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगे

India warning to Pakistan
India warning to Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली के खिलाफ ‘नफरती’ बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी दुस्साहस के ‘कष्टकारी परिणाम’ होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु धमकी दिए जाने और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ टिप्पणियों के बाद, विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है।
 
मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लगातार की जा रही लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों से जुड़ी खबरें देखी है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व का जगजाहिर तौर-तरीका है।
 
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को आगाह किया जाता है कि वह अपनी बयानबाजी पर संयम रखे क्योंकि किसी भी दुस्साहस के कष्टकारी परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में प्रदर्शित किया गया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

cloud burst : क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं, इस बार कहां-कहां फटे बादल, मौसम विभाग क्यों नहीं लगा पाता पूर्वानुमान

cloud burst : क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं, इस बार कहां-कहां फटे बादल, मौसम विभाग क्यों नहीं लगा पाता पूर्वानुमानWhat is cloudburst : उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख आदि। ये घटनाएं मॉनसून के मौसम जैसे कि जून से सितंबर में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे अभी अगस्त का महीना है और उत्तराकशी में ये घटना हुई है। जानिए क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं और मौसम विभाग इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाता।

मध्यप्रदेश में पुलिस की नई इमरजेंसी सर्विस डायल-112 शुरू, जानें क्या और क्यों है खास Dial-112?

मध्यप्रदेश में पुलिस की नई इमरजेंसी सर्विस डायल-112 शुरू, जानें क्या और क्यों है खास Dial-112?मध्यप्रदेश में अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसते है तो आपका 112 नंबर पर कॉल लगाना होगा। अब तक प्रदेश में संकट की स्थिति में पुलिस की मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल लगाना था लेकिन अब अगर आपको पुलिस के साथ अन्य किसी भी इमरजेंसी में मदद की जरुरत पड़ती है तो आप बस 112 नंबर डायल कर दीजिए और आपको तुरंत मदद मिल जाएगी।

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणाPakistan announces formation of new Army Rocket Force: पाकिस्तान ने उन्नत तकनीक से लैस एक नए बल 'आर्मी रॉकेट फोर्स' (Army Rocket Force) के गठन की घोषणा की है, जो देश की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने बुधवार देर रात 79वें स्वतंत्रता दिवस और भारत के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ें

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ेंHow Mughals emperors mistakes led to entry of Britishers in india: भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन का उदय एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ ब्रिटिशों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का परिणाम था? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मुगलों की कुछ रणनीतिक और ऐतिहासिक गलतियां भी थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का मौका दिया और अंततः हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। आइए, उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से तबाही मच गई। हादसे में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पल पल की जानकारी...

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com