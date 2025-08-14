गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  9 Indian Air Force officers awarded Vir Chakra for valour in Operation Sindoor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:47 IST)

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्र

Operation Sindoor
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की खास भूमिका थी। अब भारत सरकार इन वीर जांबाजों को सम्मानित करेगी। मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने इसका ऐलान किया।

वीर चक्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य अवॉर्ड है। इसे धरती, जल और आकाश में दुश्मन के खिलाफ असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय एयरफोर्स के इन अधिकारियों ने आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर को भी मिट्टी में मिला दिया था।
केंद्र सरकार इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे लड़ाकू पायलटों सहित नौ जवानों को वीर चक्र से सम्मानित करने जा रही है। वायुसेना ने पिछले दिनों इस बात का खुलासा भी किया है कि भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई में कम से कम 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। पाक की कायराना हरकतों का जवाब देने के अलावा भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से बेबस हुआ पाकिस्तान दुनियाभर में गिड़गिड़ा रहा था। Edited by : Sudhir Sharma
भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

cloud burst : क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं, इस बार कहां-कहां फटे बादल, मौसम विभाग क्यों नहीं लगा पाता पूर्वानुमान

cloud burst : क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं, इस बार कहां-कहां फटे बादल, मौसम विभाग क्यों नहीं लगा पाता पूर्वानुमानWhat is cloudburst : उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख आदि। ये घटनाएं मॉनसून के मौसम जैसे कि जून से सितंबर में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे अभी अगस्त का महीना है और उत्तराकशी में ये घटना हुई है। जानिए क्यों होती हैं बादल फटने की घटनाएं और मौसम विभाग इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाता।

मध्यप्रदेश में पुलिस की नई इमरजेंसी सर्विस डायल-112 शुरू, जानें क्या और क्यों है खास Dial-112?

मध्यप्रदेश में पुलिस की नई इमरजेंसी सर्विस डायल-112 शुरू, जानें क्या और क्यों है खास Dial-112?मध्यप्रदेश में अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसते है तो आपका 112 नंबर पर कॉल लगाना होगा। अब तक प्रदेश में संकट की स्थिति में पुलिस की मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल लगाना था लेकिन अब अगर आपको पुलिस के साथ अन्य किसी भी इमरजेंसी में मदद की जरुरत पड़ती है तो आप बस 112 नंबर डायल कर दीजिए और आपको तुरंत मदद मिल जाएगी।

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणाPakistan announces formation of new Army Rocket Force: पाकिस्तान ने उन्नत तकनीक से लैस एक नए बल 'आर्मी रॉकेट फोर्स' (Army Rocket Force) के गठन की घोषणा की है, जो देश की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने बुधवार देर रात 79वें स्वतंत्रता दिवस और भारत के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ें

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ेंHow Mughals emperors mistakes led to entry of Britishers in india: भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन का उदय एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ ब्रिटिशों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का परिणाम था? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मुगलों की कुछ रणनीतिक और ऐतिहासिक गलतियां भी थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का मौका दिया और अंततः हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। आइए, उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से तबाही मच गई। हादसे में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पल पल की जानकारी...

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
