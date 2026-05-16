पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी में पथराव
भीड़ ने गाड़ियों में की तोड़फोड़
राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। इसी सिलसिले में दिन में रेलपार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत हुई थी। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है।
लाउडस्पीकर की आवाज पर सीएम की सख्ती
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की निगरानी करें।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से ही कई स्थानों पर हिंसा भड़क गई। मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई तो कोलकाता के न्यू मार्केट में भाजपा समर्थकों ने टीएमसी कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। आमतला में तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें