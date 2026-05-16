LIVE: 5 घंटे की हड़ताल पर गिग वर्कर्स, चार्ज बढ़ाने की मांग

Latest News Today Live Updates in Hindi : पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज गिगवर्कर्स चार्ज बढ़ाने की मांग करते हुए 5 घंटे की हड़ताल पर है। इस दौरान जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर की भी सेवाएं ठप है। पल पल की जानकारी...

12:12 PM, 16th May

शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, 'मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ED को सरकार चला रही है और ED सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा...मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।'