LIVE: 5 घंटे की हड़ताल पर गिग वर्कर्स, चार्ज बढ़ाने की मांग

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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 16 मई 2026 (12:15 IST)

5 घंटे की हड़ताल पर गिग वर्कर्स, चार्ज बढ़ाने की मांग

Delivery boys on strike
Latest News Today Live Updates in Hindi : पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज गिगवर्कर्स चार्ज बढ़ाने की मांग करते हुए 5 घंटे की हड़ताल पर है। इस दौरान जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर की भी सेवाएं ठप है। पल पल की जानकारी...


12:12 PM, 16th May
शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, 'मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ED को सरकार चला रही है और ED सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा...मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।'

11:18 AM, 16th May
देशभर में आज गिग वर्कर्स हड़ताल पर है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं होगी जोमेटे, स्विगी से सामान की डिलिवरी। नहीं मिलेगी ओला और उबर की भी सेवाएं। 20 रुपए किलोमीटर चार्ज करने की मांग।

11:00 AM, 16th May
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने संबंधी आदेश पर बवाल। जहांगिरी महोल्ला पुलिस चौकी पर हमला। भीड़ ने किया पथराव और तोड़फोड़। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।
 

10:45 AM, 16th May
हाई कोर्ट से पूजा का अधिकार मिलने के बाद धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने वाग्देवी मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना शुरू की। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भोजशाला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ALSO READ: भोजशाला में शुरू हुई मां वाग्देवी की पूजा: हाई कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में जश्न, अब लंदन से वापस आएगी मूल प्रतिमा?
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भोजशाला कमाल मौला मस्जिद नहीं माता वाग्देवी मंदिर, हाईकोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद नहीं माता वाग्देवी मंदिर, हाईकोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातेंधार भोजशाला को लेकर सैकड़ों चल रहे विवाद पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। आज का हाईकोर्ट का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले की आठ बड़ी बातें क्या है?

पेट्रोल-डीजल के बाद मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा, 5G टावरों की बढ़ी लागत से बढ़ी चिंता

पेट्रोल-डीजल के बाद मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा, 5G टावरों की बढ़ी लागत से बढ़ी चिंतादेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों तक सीमित नहीं रह सकता। बढ़ती ईंधन कीमतों का असर जल्द ही मोबाइल रिचार्ज प्लान पर भी देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, डीजल और बिजली की लागत बढ़ने से कंपनियां अपने मोबाइल टैरिफ महंगे करने पर विचार कर सकती हैं।

720 साल बाद हाईकोर्ट का भोजशाला को हिंद मंदिर बताना सनातन की विजय, बोले गोपाल शर्मा, परिसर में कमाल मौला की मजार अवैध

720 साल बाद हाईकोर्ट का भोजशाला को हिंद मंदिर बताना सनातन की विजय, बोले गोपाल शर्मा, परिसर में कमाल मौला की मजार अवैधमध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा भोजशाला को वाग्देवी की मंदिर बताने के ऐतिहासिक फैसले के बाद धार में भोजशाला के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर जश्न मनाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन, भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भोजशाला के बाहर एकत्र हो गए। समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली, मिठाइयां बांटी और जय श्रीराम तथा मां वाग्देवी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

दूध, सोना, पेट्रोल-डीजल के बाद अब किन चीजों पर लगेगा महंगाई का झटका, क्या कदम उठा रही है मोदी सरकार

दूध, सोना, पेट्रोल-डीजल के बाद अब किन चीजों पर लगेगा महंगाई का झटका, क्या कदम उठा रही है मोदी सरकारदेश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दूध, सोना और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आयात लागत बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में खाने के तेल, दवाइयों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम और बढ़ सकते हैं।

UAE पर मोदी के दौरे से भारत को कैसे होगा फायदा? LPG संकट से भी मिलेगी राहत

UAE पर मोदी के दौरे से भारत को कैसे होगा फायदा? LPG संकट से भी मिलेगी राहतप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को भारत-नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल होने जाते समय दो घंटे के संक्षिप्त दौरे पर United Arab Emirates पहुंचे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच पेट्रोलियम, एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच इन समझौतों को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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LIVE: 5 घंटे की हड़ताल पर गिग वर्कर्स, चार्ज बढ़ाने की मांग

LIVE: 5 घंटे की हड़ताल पर गिग वर्कर्स, चार्ज बढ़ाने की मांगLatest News Today Live Updates in Hindi : पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज गिगवर्कर्स चार्ज बढ़ाने की मांग करते हुए 5 घंटे की हड़ताल पर है। इस दौरान जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर की भी सेवाएं ठप है। पल पल की जानकारी...

भोजशाला में शुरू हुई मां वाग्देवी की पूजा: हाई कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में जश्न, अब लंदन से वापस आएगी मूल प्रतिमा?

भोजशाला में शुरू हुई मां वाग्देवी की पूजा: हाई कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में जश्न, अब लंदन से वापस आएगी मूल प्रतिमा?हाई कोर्ट से पूजा का अधिकार मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने वाग्देवी मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना शुरू की। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब लोगों को लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाए जाने का इंतजार हैं।

क्या अमेरिका के पास है ईरान का यूरेनियम हटाने का कोई प्लान?

क्या अमेरिका के पास है ईरान का यूरेनियम हटाने का कोई प्लान?ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से विवादों का कारण रहा है। आज कई ईरानी नागरिक ‘येलोकेक', ‘सेंट्रीफ्यूज' और ‘संवर्धन' जैसे शब्दों को संकट, अस्थिरता और युद्ध से जोड़कर देखते हैं। यूरेनियम संवर्धन पर सरकार की जिद के कारण देश पर कड़े प्रतिबंध लगे हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक, इससे देश को लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है।

अमित शाह का दो दिवसीय गुजरात दौरा आज से: गांधीनगर-अहमदाबाद को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट्स, IT पार्क का करेंगे उद्घाटन

अमित शाह का दो दिवसीय गुजरात दौरा आज से: गांधीनगर-अहमदाबाद को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट्स, IT पार्क का करेंगे उद्घाटनकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां वे अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:00 बजे वे एसजी हाईवे पर कर्णावती क्लब के पास स्थित दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र (साउथ वेस्ट जोन) के कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर और कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल निर्यात पर लगा 3 रुपए विंडफॉल टैक्स, डीजल और ATF ड्यूटी में भारी कटौती

मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल निर्यात पर लगा 3 रुपए विंडफॉल टैक्स, डीजल और ATF ड्यूटी में भारी कटौतीमोदी सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपए का अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात शुल्क में भारी कटौती करके कंपनियों को राहत दी है। डीजल के निर्यात शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.5 रुपए और एटीएफ को 33 रुपए से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह फैसला 16 मई से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

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itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
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